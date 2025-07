Un bambino di 5 anni e sua nonna sono stati trascinati a circa 2 miglia nautiche (quasi quattro chilometri) dalla costa a causa del vento e della corrente. Il piccolo, così come fanno tanti altri bagnanti, era sdraiato su un materassino. A evitare il peggio è stato l’intervento della Guardia costiera, subito arrivata da Castellammare di Stabia con la motovedetta CP 542.

Un militare della Guardia costiera – sottolineano le stesse Capitanerie di porto, che su Facebook pubblicano alcune fasi del salvataggio – si è tuffato in mare per raggiungere il piccolo su un materassino, mentre la nonna, che si era tuffata in mare per aiutarlo, non riusciva più a rientrare a riva. Nonna e nipote sono stati messi in salvo ed affidati alle cure del 118 di Torre Annunziata.

Anche il marito della donna è stato soccorso in spiaggia, essendo stato colto alla luce dei fatti da un malore. La Guardia costiera raccomanda sempre la massima prudenza e ricorda di evitate l’uso di materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili in presenza di vento forte.