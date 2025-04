A Torino, in piazza Respighi 9, un cane lupo cecoslovacco è stato abbandonato, senza cibo né cure, su una terrazza stracolma di escrementi e rifiuti di ogni tipo. Isolato, il cane trascorreva i giorni e le notti ululando senza sosta. Il consigliere comunale Domenico Garcea ha poi denunciato con un video la vicenda, chiedendo un intervento urgente delle autorità che erano già a conoscenza della situazione. Nonostante il clamore mediatico e un fiume di polemiche, i vigili, in assenza di una valutazione del servizio veterinario dell’Asl, si sono ritrovati costretti a lasciare il cane ai proprietari.

Nessun intervento concreto

“Gli agenti affermano che non si tratta di maltrattamento. Ma come si può definire “non maltrattato” un cane costretto a vivere nella fame, nella sporcizia e nella solitudine più totale?”, ha dichiarato Garcea, secondo cui diversi residenti avevano già presentato numerose segnalazioni alla Polizia Municipale. Tuttavia, pare che gli agenti si siano limitati a effettuare solo dei sopralluoghi senza intervenire concretamente sulla questione.

La Polizia Municipale si è poi recata sul posto e una foto del loro intervento, nella quale si vedeva il cane chiaramente denutrito, ha fatto il giro del web. La foto non ha fatto altro che scatenare la rabbia delle persone, sfociata nell’indignazione una volta appresa la reale natura dell’intervento della Polizia. Gli agenti, infatti, stando al racconto sui social dell’attivista Enrico Rizzi, pare siano intervenuti solo per una questione di ordine pubblico, sedando le proteste di alcuni residenti radunatisi sotto la casa dei proprietari del cane. In effetti, le cose pare siano andate esattamente così e ad allertare la Polizia sono stati i proprietari del cane lupo, evidentemente impauriti dalla rabbia dei residenti.

Il sequestro del cane si sarebbe potuto verificare solo con il consenso dell’Asl, una volta accertata la gravità delle denunce. Ieri mattina, l’Asl si è presentata al domicilio con le forze dell’ordine. Del cane e dei loro proprietari, però, non c’era alcuna traccia. I proprietari risultano irreperibili e ora la loro “fuga” potrebbe compromettere seriamente il necessario soccorso del cane lupo.