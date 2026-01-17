Fronteggiare la cronica carenza di personale medico e, nello stesso tempo, incentivare i camici bianchi a scegliere come sede di lavoro l’ospedale Caracciolo di Agnone, comune in provincia di Isernia. È questo, in sostanza, il contenuto di una delibera della giunta comunale che prevede benefici integrativi rispetto alla remunerazione contrattuale stabilita dall’Azienda sanitaria regionale. L’amministrazione comunale, dunque, contribuirà alle spese dei canoni di fitto per coloro che si trasferiranno nella città alto molisana attraverso un incentivo di 4 mila euro annui per ogni medico.

Prevista anche una contribuzione al 50% sulle spese documentate di acqua, luce e gas, la concessione gratuita dell’uso di strutture sportive comunali, l’accesso gratuito a corsi e attività culturali organizzate dal Comune o da enti convenzionati. Tra gli altri incentivi, anche un abbonamento gratuito alla stagione del teatro Italo Argentino, l’esonero dal pagamento dei parcheggi blu e altre forme di agevolazione che potranno essere individuate, volte a favorire l’integrazione e la permanenza dei professionisti sul territorio. La delibera, inoltre, non esclude l’introduzione di ulteriori agevolazioni in futuro.