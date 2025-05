I volontari dell’Oipa che lo avevano soccorso lo avevano ribattezzato Pasqualino. Un nome simpatico e dolce per quel gattino nero vittima di un’aggressione con l’acido. La notizia era stata resa nota dall’associazione che si occupa della tutela degli animali nelle scorse settimane (Ve ne avevamo parlato qui). Un gesto brutale e inspiegabile quello contro il micio, che aveva provocato in lui danni permanenti.

Ma Pasqualino non ce l’ha fatta. Non è riuscito a sopravvivere a quell’aggressione e nelle scorse ore si è spento. “Ci hai lasciato così, cercando di darci amore fino alla fine”, hanno scritto le volontarie in un messaggio diffuso sui canali social dell’associazione. “Scusaci se non siamo state sufficientemente abili a salvarti”. “I danni che ti hanno provocato erano troppi per un solo essere vivente”, si legge nel post in cui l’Oipa saluta il piccolo felino. “Adesso corri libero e perdonaci per tutto quello che ti è stato fatto”.