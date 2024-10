In Pennsylvania, negli Stati Uniti, da qualche giorno si parla di una vicenda incredibile iniziata nel giugno 2022, e ancora tutt’altro che conclusa. Il teatro della vicenda è una pizzeria, l’Alfredo’s Pizza Cafè di Scranton.

La vicenda

Qui, nel giugno 2022, un cliente ordinò un piatto classico del ristorante, uno Stromboli, una sorta di torta rustica ripiena (almeno questo sembra cercando su Google), per un totale di 13 dollari. Tuttavia, il nostro, non voleva solo mangiare. Il cliente, infatti, voleva lasciare una mancia estremamente generosa alla cameriera che lo aveva servito. Ben 3mila dollari dollari. Sembra, infatti, che l’intento fosse quello di aderire a una tendenza virale del momento, chiamata “Tips for Jesus”, nata per incoraggiare i clienti a lasciare mance sostanziose al personale di sala come gesto di generosità.

La storia sembrava finita lì, un gesto nobile e gratificante per la cameriera. Ma, a sorpresa, tre mesi dopo, lo stesso benefattore ha richiesto indietro la somma lasciata come mancia. E questo ripensamento ora ha portato a un processo tra le due parti, il ristorante e il benefattore pentito. Insomma, mai fidarsi troppo dei benefattori troppo generosi.