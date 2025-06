Una ragazza minorenne è stata violentata dal padre e abusata anche dagli amici di quest’ultimo. L’uomo, che avrebbe dovuto prendersi cura della giovane, si è invece rivelato il suo peggior nemico. Gli episodi si sono verificati in una località vicino a Perugia. L’uomo, 41 anni, è finito agli arresti domiciliari in seguito alle indagini della polizia ed è accusato di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti sessuali con minori.

Gli investigatori hanno documentato i vari episodi da cui emergerebbero le violenze sessuali nei confronti della minore, talvolta perpetrate anche da altri uomini, al momento ancora ignoti, ai quali veniva consentito di commettere quegli abusi. Non solo, il 41enne avrebbe posto in essere, “in svariate occasioni”, atteggiamenti violenti sotto il profilo verbale, fisico e psicologico nei confronti della moglie.