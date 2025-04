Sarebbe dovuta ritornare a casa negli Stati Uniti tra dieci giorni. Ma per Avarie Anne Tierney quel volo di ritorno non ci sarà mai. La studentessa di 21 anni, morta lo scorso mercoledì pomeriggio per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino in un locale del quartiere Pigneto a Roma, aveva ordinato un avocado toast. Il piatto non prevedeva la presenza di frutta secca, alimento cui lei era allergica. Ma qualcosa è andato storto e quella scelta per lei è risultata fatale.

Le urla e le iniezioni di adrenalina

Poco dopo aver mangiato il panino, la giovane ha iniziato a stare male e si è precipitata nella struttura in cui alloggiava a pochi metri dal locale, dove le sono state somministrate due iniezioni di adrenalina, che però non hanno impedito il suo decesso. Nel parcheggio della residenza per studenti Erasmus ha avuto una crisi respiratoria. Le amiche hanno tentato un massaggio cardiaco, continuato poi per oltre mezz’ora dal personale del 118 arrivato sul posto. “Abbiamo sentito le urla e capito che stava succedendo qualcosa di grave”, riferiscono gli altri studenti dell’istituto universitario San Domenico, testimoni della tragedia. Poi ci sono i titolari del locale dove è avvenuto il fatto. “Stiamo vivendo una tragedia”, queste le loro parole.

Le indagini della polizia

Sul caso sta indagando la polizia, che ha avviato indagini per accertare se ci siano state negligenze da parte del pub. Sono in corso verifiche sugli ingredienti utilizzati per quel panino e per stabilire se nel menù fossero indicati chiaramente gli allergeni. Un’amica che era con lei avrebbe riferito di aver scoperto che all’interno del panino c’era una crema agli anacardi. Ma saranno gli inquirenti a fare chiarezza sulla tragedia. Anne frequentava la Biola University in California ed era in viaggio studio nella Capitale. Nella sua pagina Instagram una carrellata di foto la ritraggono nei luoghi simbolo della Città eterna, dal Colosseo a Fontana di Trevi, come anche allo stadio Olimpico con la sciarpa della Roma e al lunapark.