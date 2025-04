Il Comitato provinciale Anpi di Genova ha espresso una ferma condanna contro la decisione del Comune di San Colombano Certenoli di rimuovere la tomba del partigiano Federico Beronio dal cimitero di Cichero. “Chi non ha rispetto dei morti, non ha rispetto neanche dei vivi”, ha dichiarato l’associazione, ricordando il valore simbolico e storico di quel luogo, dove Aldo Gastaldi, detto “Bisagno”, e Giovanni Serbandini, noto come “Bini”, scrissero insieme il celebre “Codice di Cichero”.

Ignorate storia e memoria

Beronio, conosciuto anche come “Zatta”, fu vice comandante della Divisione garibaldina Cichero. Nato a Reppia di Ne nel 1926, aveva scelto di essere sepolto nella Val Cichero, sua terra d’origine. La sua tomba era segnata da un cippo in granito e manganese proveniente dalla miniera di Gambatesa. Nonostante l’opposizione delle minoranze consiliari, la sindaca Carla Casella ha ordinato la rimozione del sepolcro nell’ambito di una più ampia azione di “riordino” delle sepolture antiche. La ruspa ha rimosso il cippo; la salma, in modo sommario, è stata ricollocata.

Uno schiaffo alla Resistenza e alla Costituzione

L’Anpi si interroga amaramente: “Era davvero necessario arrivare a tanto?”. A pochi giorni dall’80° anniversario della Liberazione e dalla visita a Genova del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’associazione denuncia un grave segnale di disattenzione verso la memoria della Resistenza. “È uno schiaffo ai valori da cui nasce la Costituzione, sempre più trattata come un fardello anziché come fondamento del Paese”, conclude amaramente il comitato.

Amareggiato Angelo Canepa, nipote Federico Beronio: “Il cippo che vediamo gettato a terra come qualsiasi pietra era stato cercato e portato da mio padre. Da nipote mi sento veramente offeso.La signora Sindaca che ha autorizzato questo scempio deve verognarsi”.