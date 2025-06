Una volontaria di un’associazione per la protezione degli animali in Giappone è stata arrestata dopo il ritrovamento di circa 150 gatti morti nella sua casa nella città di Kumamoto. La polizia e altri volontari del soccorso animali hanno trovato anche cadaveri in avanzato stato di decomposizione. La donna è stata arrestata con l’accusa di aver violato le leggi sulla protezione degli animali. Aveva accolto i gatti di persone che avevano ceduto i loro animali domestici all’insaputa del gruppo per cui faceva volontariato, che si è scusato pubblicamente per l’accaduto.

Tutto è partito dalla denuncia presentata lo scorso 27 maggio dalla proprietaria di quattro gatti, appartenuti alla defunta madre, che erano stati consegnati alla volontaria per prendersene cura. Quest’ultima aveva promesso l’invio di foto e aggiornamenti sullo stato di salute dei mici. Non ricevendo ricevuto notizie, la padrona dei gatti ha iniziato a sospettare della volontaria, chiedendo la restituzione degli animali. Ma l’altra le ha risposto dicendole che uno dei gatti era morto per una malattia. Una risposta che non ha convinto la donna, che ha deciso di andare a vedere in prima persona.

“Quando siamo andati a recuperare il corpo, ci siamo trovati di fronte a uno spettacolo orribile: chiazze di pelle staccate, arti incrostati di feci e urina e un corpo quasi irriconoscibile”, ha scritto la donna nella sua lettera di denuncia. L’autopsia ha rivelato che lo stomaco del gatto era vuoto e che la sua pelle si era probabilmente deteriorata a causa della prolungata esposizione a rifiuti e umidità. “Considerando che erano passati solo 10 giorni da quando li avevamo affidati, la sofferenza che hanno sopportato in così poco tempo è insopportabile”, ha aggiunto.