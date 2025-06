Le ha staccato la lingua a morsi nel tentativo di baciarla. Un episodio ai limiti del surreale andato in scena la scorsa notte ad Arezzo, in piazza Guido Monaco, dove una donna di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita dal compagno mentre lui cercava di avere da lei un bacio. Secondo quanto riferito dai testimoni, tra cui una giovane che ha raccolto la parte di lingua recisa caduta a terra, l’uomo avrebbe morso la compagna con tale violenza da provocarle una mutilazione.

La vittima di questo gesto violento è stata soccorsa dal 118, attivato alle 1:56, per essere poi trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale aretino di San Donato, dove i sanitari sono riusciti a riattaccarle la lingua. Quanto all’aggressore, quest’ultimo ha tentato la fuga ma è stato fermato da alcuni passanti, tra cui un gruppo di cittadini domenicani. L’uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi. Le autorità stanno valutando l’attivazione del codice rosso, il protocollo riservato ai casi di violenza sulle donne. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Arezzo e i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze.