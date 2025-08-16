Ha ucciso il compagno da tempo malato per le conseguenze di un ictus, prima colpendolo con un coltello con dei fendenti che non sono risultati mortali mentre era a letto, poi soffocandolo con un cuscino.

In via Pomposa, zona Corvetto a Milano

Quindi è scesa in strada dove ha dato l’allarme ed è stata arrestata. La tragedia è accaduta la notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pomposa, in zona Corvetto a Milano.

Antonia Nunzia Mancini, 64 anni, è quindi accusata dell’omicidio del compagno settantatreenne Vincenzo Ferrigno con cui viveva da 40 anni. Sembra che il movente del delitto siano proprio state le condizioni fisiche del compagno. È stata lei stessa a chiamare la Polizia e a confessare.