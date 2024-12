Nella zona di Monza e Milano, diversi finti preti fanno finte benedizioni ai fedeli in vista del Natale. In diversi casi, una volta dentro casa, i finti preti si rubano qualcosa. A lanciare l’allarme è Don Mauro Viganò, un parroco di Lesmo in provincia di Monza e Brianza.

Uno di questi si è presentato alla porta come Don Nicola. Don Mauro Viganò, su Facebook scrive: “Non aprite la porta a nessuno che si presenti come Don Nicola. Le benedizioni natalizie saranno effettuate solo dai sacerdoti della parrocchia: Don Mauro e Don Stefano. Vi invitiamo a essere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto”.

Molti cittadini, dopo esserci cascati, hanno aiutato ad identificare i sospettati. Secondo la loro descrizione, i finti sacerdoti si presentano con modi affabili. Oltre a Don Nicola, si fanno chiamare Don Antonio o Don Mauro. Quindi: attenzione.