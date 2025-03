Ruba un cane nella convinzione che possa essergli utile per delinquere, ma si accorge che è troppo mansueto o lo abbandona. Protagonista della vicenda è un 25enne tunisino, espulso e rientrato illegalmente in Italia, che ha mal pensato di rapire l’animale da un’abitazione di Venezia, con l’obiettivo di usarlo come arma di intimidazione verso terzi. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per reati legati a spaccio, possesso di armi bianche e furti.

La sera del 12 marzo, l’uomo ha portato via un cane Amstaff da un’abitazione nel quartiere Gazzera, forse seguendo l’esempio di un connazionale, che pochi giorni prima aveva usato un Pit Bull per compiere rapine a Mestre. Il proprietario del cane ha denunciato la sottrazione alla polizia locale, che ha incrociato i filmati delle telecamere di sicurezza dell’abitazione con quelli della videosorveglianza comunale, permettendo di individuare rapidamente il sospettato, che è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove sconterà la pena stabilita dal Tribunale di Marsala.