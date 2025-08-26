Tragedia nel pomeriggio di ieri sul ramo lecchese del lago di Como, davanti a Dorio. Un turista tedesco di 55 anni è disperso dopo essersi tuffato in acqua per salvare i due figli piccoli. L’uomo, che si trovava con la famiglia su una barca a noleggio, si è lanciato per soccorrere i bambini finiti improvvisamente in acqua, riuscendo a riportarli sull’imbarcazione. Subito dopo, però, non è più riemerso, probabilmente sopraffatto dalle correnti del lago. L’allarme è stato dato poco prima delle 17 dalla moglie, che ha assistito alla scena, e da alcuni turisti presenti sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un elicottero dei vigili del fuoco, un’idroambulanza e diversi mezzi navali. La Guardia Costiera, che coordina le operazioni, ha confermato che le ricerche proseguiranno per tutta la notte. Secondo una prima ricostruzione, non è ancora chiaro se i bambini si fossero gettati in acqua per fare il bagno o siano caduti accidentalmente. Quel che è certo è che il padre ha avuto la prontezza di salvarli, sacrificando però la propria incolumità. Alle ricerche partecipano unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, con l’impiego di motovedette e mezzi specializzati per i fondali.