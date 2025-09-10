A Roma, in piazza della Repubblica, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri è stata teatro di un episodio inquietante durante il Giubileo. Martedì pomeriggio una donna austriaca di 60 anni, senza fissa dimora, è entrata nella chiesa progettata da Michelangelo, punto di riferimento per importanti celebrazioni istituzionali. Raggiunto l’altare, ha estratto dallo zaino una busta contenente feci e l’ha lanciata contro alcuni affreschi, lasciando sgomenti i presenti.

Plexiglass provvidenziale e denuncia

Il danno è stato evitato grazie alla protezione in plexiglass che ricopre le opere, soprattutto quelle più moderne e a portata di mano. “Fortunatamente sono state prese di mira opere relativamente più moderne, quelle ad altezza uomo, e comunque conservate dietro al plexiglass”, hanno spiegato dalla Basilica. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha immediatamente identificato la donna e l’ha denunciata per danneggiamento di luoghi sacri e religiosi.