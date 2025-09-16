Ha gettato il suo cane dalla finestra, uccidendolo. Protagonista della vicenda una 65enne di Trieste, denunciata dai carabinieri per maltrattamenti su animali. A renderlo noto è l’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente). Il fatto, avvenuto lo scorso mercoledì 10 settembre, ha scioccato gli abitanti del quartiere, il rione Rozzol. A dare l’allarme dopo aver visto la bestiola priva di vita sul marciapiede, riferisce Lorenzo Croce, presidente dell’Aidaa, sono stati proprio alcuni residenti della zona. La donna, una pensionata incensurata, è stata poi rintracciata poco dopo il fatto per strada, in stato confusionale e senza vestiti. Ricoverata all’ospedale di Cattinara, pare sia da tempo in cura presso il dipartimento di salute mentale.

“Dopo il caso di Cuneo, dove una donna ubriaca ha lanciato il proprio cane dal balcone ammazzandolo, è ora la volta di Trieste dove a perdere la vita è stato il cane di una donna pare con problematiche di salute alle spalle. Noi chiediamo che in casi come questi i sindaci in quanto responsabili della salute e del benessere anche degli animali che vivono sul territorio comunale di loro competenza emettano, come la legge consente loro, delle ordinanze specifiche che vietino a queste persone di detenere altri animali domestici, ordinanze – spiegano gli animalisti – che abbiano valore fino alle eventuali decisioni del giudice”.