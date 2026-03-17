Hanno tentato invano di rianimarlo, ma il loro cane, un esemplare di pastore tedesco, rimasto intossicato dal fumo dell’incendio dell’appartamento in cui viveva, in via Ferrari a Tortoreto Alto, in provincia di Teramo, non ce l’ha fatta. È successo questa mattina attorno alle 6. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto hanno trovato l’animale in una camera da letto, esanime. Sono riusciti a mettere in salvo, però, i proprietari, un 51enne e la moglie di 49 anni, un altro cane e due gatti, che, bloccati nella zona superiore dell’abitazione, non riuscivano a uscirne.

Le fiamme, infatti, secondo una prima ricostruzione fatta dai pompieri, si sarebbero sviluppate nel locale cucina al primo piano per poi propagarsi, attraverso il vano scala, al sottotetto. La forza del fuoco ha provocato il danneggiamento delle travi in legno del tetto che è parzialmente crollato. L’abitazione è stata resa inutilizzabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba Adriatica.