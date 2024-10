Lascia il cane sul balcone per giorni, arrivano i carabinieri che liberano l’animale e trovano droga in casa

A Cesano Boscone, in provincia di Milano, un uomo di 24 anni è stato arrestato per possesso di droga con l’intento di spaccio. La scoperta è avvenuta in modo insolito: a tradirlo è stato il suo stesso cane, abbandonato per giorni sul balcone al freddo.

Dal salvataggio del cane alla scoperta della droga

I vicini di casa, preoccupati per i continui guaiti del cane, hanno allertato le autorità. L’animale, un molossoide di nome Lupa, era stato lasciato sul balcone senza acqua né cibo. Quando i carabinieri, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a salire fino al terzo piano, hanno tratto in salvo il cane e deciso di ispezionare l’appartamento.

Durante la perquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato nel frigorifero 800 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti. L’uomo, che ha affermato di aver trovato il cane in strada alcune settimane prima, è stato denunciato per maltrattamento di animali e arrestato per detenzione di stupefacenti. L’intervento tempestivo dei vicini ha permesso non solo di salvare Lupa, ma anche di smascherare un’attività illecita di spaccio di droga.