Un caso giudiziario torinese intreccia amore e denaro. Una donna di 55 anni ha denunciato un 54enne con precedenti per truffa, estorsione e appropriazione indebita, dopo avergli prestato complessivamente 56 mila euro. La vicenda inizia con una relazione sentimentale nata con un’amica d’infanzia: l’uomo, secondo la denuncia, l’avrebbe convinta a lasciarsi col marito e a dargli denaro per varie necessità personali, promettendo investimenti e ritorni futuri. Dall’apertura di conti bancari a prestiti per ristoranti e automobili, la donna si sarebbe trovata coinvolta emotivamente e finanziariamente, fino alla richiesta di partecipare all’acquisto di un appartamento alla Crocetta.

La promessa immobiliare mai mantenuta

L’uomo avrebbe fatto credere di voler acquistare un alloggio all’asta, con l’intento di andarci a vivere insieme, inducendo la donna a versare 40 mila euro su una Postepay. Nonostante le garanzie fornite, la signora non ha mai potuto visionare l’immobile e i soldi versati sono spariti. L’imputato avrebbe poi affermato di aver investito la somma in progetti immobiliari o società legate al calcio, circostanze che la donna contesta in tribunale, chiedendo il recupero delle somme versate. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Andrea Giovetti, nega qualsiasi inganno, sostenendo che i prestiti siano stati dati liberamente dalla donna per rimanere legata all’imputato.