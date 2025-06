Il killer reo confesso di Maria Denisa Adas ha confessato, in un secondo interrogatorio oggi pomeriggio in procura a Prato, di aver ucciso un’altra donna, circa un anno fa. Si tratta di un’altra prostituta scomparsa l’1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Una prostituta scomparsa il primo agosto 2024 a Montecatini Terme

L’uomo, 32 anni, romeno, guardia giurata, sostiene di aver ucciso Denisa perché lei lo avrebbe ricattato minacciandolo di rivelare alla moglie un loro rapporto sessuale a pagamento se non le avesse dato 10.000 euro.

Ha ammesso di essere lui quello ripreso dalle telecamere. Ha detto di averla strangolata nella stanza del residence di Prato, poi di averla decapitata e di aver messo la testa in un sacco per l’immondizia, che ha inserito nella valigia della vittima insieme al resto del corpo, caricando tutto nel bagagliaio della propria auto.

C’era un complice nel residence di Denisa?

L’uomo ha detto agli inquirenti di aver ucciso la donna dopo aver consumato un rapporto sessuale a pagamento con lei, e di avere soppresso il suo cadavere, dopo averlo decapitato, trasportandolo proprio nel luogo dove è stato ritrovato, nella campagna di Montecatini Terme (Pistoia).

Nei punti indicati sono state trovate tracce che verranno fatte analizzare dalla procura. Nella stessa indagine la procura ha effettuato un’altra perquisizione a un italiano, come terzo non indagato, il quale risulta esser stato in contatto con la vittima tra le 22,09 e le 23,36 del 15 maggio scorso. Questa persona risulta presente nel residence in un periodo che in parte coincide con quello in cui vi è stato il fermato. Denisa era scomparsa dalla notte tra il 15 e il 16 maggio.