Torna in Italia per trascorrere il Natale con i propri familiari, e viene arrestato in provincia di Lecce dopo otto anni di latitanza. A scoprire in Puglia un 57enne – destinatario di un ordine di carcerazione relativo ad un cumulo di condanne definitive di oltre 4 anni per tentato furto, ricettazione, evasione, adescamento di minorenni – sono stati i carabinieri.

Dormiva tranquillo in camera da letto

Dopo aver avuto certezza del rientro di Roberto Nuccio – questo il nome del latitante – a Tiggiano, hanno pianificato l’arresto rintracciandolo all’interno della sua abitazione. Il 57enne si trova ora in carcere.

Intercettazioni, appostamenti, indagini mirate alla fine avevano condotto alla certezza che il latitante sarebbe tornato a trovare la madre malata. Con uno stratagemma si sono infine fatti aprire la porta di casa: Nuccio dormiva inconsapevole in camera da letto.