L’Iran è pronto ad ampliare la portata degli attacchi in risposta all’offensiva americana, con possibili conseguenze sul mercato petrolifero. Ebrahim Zolfaqari, portavoce del quartier generale del comando militare Khatam al-Anbiya, ha dichiarato che il Paese intende passare da “attacchi reciproci” ad “attacchi continui contro gli avversari”. Secondo lui, gli Stati Uniti non saranno più in grado di controllare i prezzi del greggio.

Avvertimento sui prezzi del petrolio

Zolfaqari ha lanciato un monito chiaro: “Non permetteremo che nemmeno un litro di petrolio raggiunga gli Stati Uniti, i sionisti (Israele) e i loro partner. Qualsiasi nave o petroliera diretta verso di loro sarà un bersaglio legittimo”. Ha poi aggiunto: “Preparatevi un petrolio a 200 dollari al barile, perché il prezzo del greggio dipende dalla sicurezza regionale che voi avete destabilizzato”. Le sue parole segnalano un possibile aumento vertiginoso dei prezzi e un’escalation della tensione nella regione, con effetti immediati sul mercato energetico globale.