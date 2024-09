Le due donne truffate sui social da un falso Brad Pitt

Una donna di Granada, Spagna, e una di Vizcaya, nei Paesi Bassi, hanno una cosa in comune: entrambe, per qualche tempo, si erano convinte che Brad Pitt si fosse innamorato di loro. Insomma, sembrava amore, ma in realtà era… una truffa. Un calesse, appunto.

Le indagini e gli arresti

Le indagini sono partite nell’agosto del 2023, quando una delle due donne, quella di Granada, ha denunciato una truffa da circa 175mila euro. Al termine delle indagini, sono state arrestate cinque persone. Si è scoperto che una rete criminale aveva preso di mira un sito di fan dell’attore americano. E, tra le migliaia di donne, i membri della rete hanno scelto con cura quelle considerate più vulnerabili. Così un falso Brad Pitt ha iniziato a comunicare con loro.

Le donne, innamorate, nel tempo si sono lasciate convincere a dargli del denaro per vari e non meglio precisati progetti commerciali. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il finto Pitt sarebbe riuscito a sottrarre 175mila euro alla donna di Granada e 150mila a quella di Vizcaya. Alla fine, dopo la denuncia, la Guardia Civil spagnola ha rintracciato la rete criminale e ha arrestato 5 persone. Altre dieci sono ancora indagate. I leader dell’organizzazione sono stati arrestati infine a Torremolinos e Malaga, in Andalusia. Per tutti loro è scattata l’accusa di truffa, riciclaggio di denaro, falsificazione di documenti e associazione a delinquere.

Ultima postilla.

Durante le indagini, incredibile ma vero, si è scoperto che il figlio della donna di Granada aveva effettuato tre addebiti fraudolenti con la carta bancaria della madre e le aveva rubato 17mila euro: per cui è stato arrestato anche lui.