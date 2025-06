“Il mercato americano non è sostituibile. Non comprendo chi ci invita a cercare alternative, magari con partner a Est del pianeta. Ma non è solo una questione commerciale: rafforzando le nostre economie, facciamo in modo che le democrazie e i Paesi liberi garantiscano condizioni di vita migliori ai propri cittadini di quanto fanno le autocrazie”. A dirlo, intervistato dal Messaggero, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

“Rapporti indissolubili tra noi e gli Usa”

Poi sottolinea: “Siamo partiti con l’ipotesi di dazi al 200 per cento sul vino… Nell’incontro di ieri con la segretaria Rollins – ricordo che per il suo primo bilaterale europeo ha scelto l’Italia – ci siamo trovati d’accordo su un contesto che va ben oltre le vicende dell’agroalimentare”.

E aggiunge: “I rapporti indissolubili tra noi e gli Stati Uniti, basati su valori e principi di libertà che devono metterci in condizione di dialogare in modo diverso rispetto ai Paesi terzi. Che non hanno gli stessi dettami istituzionali”.

Come si traduce tutto questo nello scacchiere mondiale? “Rispondo con le parole della segretaria Rollins: per gli americani l’Italia è il ponte per dialogare con la Ue, mentre il presidente Trump considera Giorgia Meloni una persona speciale” afferma Lollobrigida.