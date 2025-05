La nostra rubrica delle “Notizie dal mondo” oggi è dedicata all’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Di seguito le reazioni di alcuni leader mondiali.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha augurato successo al nuovo pontefice, che definisce il “primo papa degli Stati Uniti”. Si è congratulato anche il presidente israeliano Isaac Herzog, “per aver assunto questa sacra ed epocale responsabilità, il primo Papa americano. Le invio i miei più calorosi auguri dalla Città Santa di Gerusalemme”, ha dichiarato. “Siamo ansiosi di migliorare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e nel mondo (…)”.

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Papa Leone XIV e ha espresso fiducia nello sviluppo costruttivo del dialogo tra Russia e Vaticano. “Sono fiducioso che il dialogo costruttivo e l’interazione instaurati tra Russia e Vaticano continueranno a svilupparsi sulla base dei valori cristiani che ci uniscono”, si legge nella dichiarazione ripresa dalla Tass.

“Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti. Auspichiamo il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano agli sforzi dell’Ucraina per ripristinare la giustizia e raggiungere una pace duratura”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente americano Donald Trump è stato tra i primi a congratularsi con Prevost (Leone XIV) per la sua elezione. Sul social Truth il tyconn ha scritto: “Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. È un grande onore sapere che è il primo Papa americano. Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”.

La presidente peruviana Dina Boluarte, citata da Afp, ha salutato l’elezione del nuovo papa Leone XIV come “storica per il Perù”. Boluarte ha poi ricordato, che Robert Prevost ha ottenuto la nazionalità peruviana “come espressione del suo profondo amore” per il paese sudamericano. “È diventato cittadino peruviano nel 2015, a dimostrazione del suo profondo amore per il Perù, un Paese in cui ha dedicato gran parte della sua vita religiosa al servizio dei più umili (…)”.