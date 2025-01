Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, come la donna morta in un incidente stradale per lo scontro con un’auto della polizia o la mamma e il figlio morti per intossicazione alimentare in un resort di lusso dominicano. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Regno Unito, dove una donna in stato di gravidanza è rimasta uccisa durante un incidente stradale nel sud-est di Londra. Mariam Ahmed, 38 anni, che avrebbe dovuto partorire tra poche settimane, è morta dopo che un’auto della polizia senza contrassegni ha travolto la sua vettura, capovolgendola più volte. La macchina degli agenti viaggiava al doppio della velocità consentita. Sulla vittima, rimasta bloccata nella vettura, è stato eseguito un taglio cesareo d’urgenza su strada, per cercare di salvare il suo bambino, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Restando nel Regno Unito, notizia di tutt’altro tipo quella che arriva dal Galles. Una donna è stata multata e colpita da un ordine restrittivo per aver inviato all’ex partner del suo ragazzo una serie di video di se stessa che emetteva dei peti, quale parte di una serie di molestie. “È stato puramente malizioso. Lei sorrideva tutto il tempo, lo trovava esilarante, ma la vittima no”, ha detto il pubblico ministero ai giudici in un’aula di tribunale di Caernarfon. I magistrati hanno imposto quindici sedute di riabilitazione, 60 giorni di monitoraggio dell’astinenza dall’alcol e un ordine restrittivo di due anni per l’autrice dei video.

Spostiamoci in Repubblica Dominicana. Qui la vacanza da sogno di una famiglia si è trasformata in tragedia quando una madre e il figlio di 8 anni sono morti per intossicazione alimentare in un resort dominicano. Ne parla un recente articolo del New York Post, spiegando che c’è in ballo una causa da 10 milioni di dollari. La famiglia era partita da Toronto per raggiungere un resort di lusso subito dopo Natale 2023 e si era goduta una cena a buffet la prima sera. Ma alle 6 del mattino seguente erano tutti gravemente malati, con la mamma e suo figlio che sono morti poco dopo essere stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il marito della donna ha spiegato: “Quando il resort ha finalmente risposto dopo la nostra ulteriore richiesta, sembrava esserci confusione su come gestire la situazione. Questi ritardi hanno fatto perdere tempo prezioso che avrebbe potuto essere utilizzato per curare la nostra malattia. E alla fine è costato la vita a mia moglie e a mio figlio”.

Passando al Brasile. Una creatrice di contenuti per adulti si è lanciata dal balcone di un hotel dopo aver invitato due uomini a partecipare a un rapporto a tre. Anna Beatriz Pereira Alves, che online si faceva chiamare Anna Polly, è stata trovata morta in un cortile di un hotel di Nova Igacu, a nord-ovest di Rio de Janeiro. La polizia brasiliana ha ora avviato un’indagine sulla misteriosa morte della donna.

Infine, una notizia dal Pakistan. Un uomo che aveva recentemente riportato la sua famiglia nel Paese dagli Stati Uniti ha confessato di aver sparato alla figlia adolescente, motivato dalla sua disapprovazione per i contenuti della giovane su TikTok. La sparatoria è avvenuta martedì in una strada nella città sud-occidentale di Quetta. “Finora le nostre indagini hanno scoperto che la famiglia aveva un’obiezione al suo abbigliamento, al suo stile di vita”, ha affermato un investigatore della polizia. “Abbiamo il suo telefono. È bloccato”, ha detto a Reuters. “Stiamo indagando su tutti gli aspetti, incluso l’omicidio d’onore”.