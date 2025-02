Fra le notizie che arrivano dal mondo oggi si viaggia dagli Stati Uniti all’Ungheria e non manca anche qualche pillola di gossip. Ma vediamo nel notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Regno Unito. Non c’è pace per le cognate royal Kate Middleton e Meghan Markle. L’ultimo gossip sulla moglie di William e quella di Harry riguarda una frase che sarebbe stata pronunciata dalla principessa britannica durante una visita con il marito in Galles, per la festa del patrono nazionale Saint David. I due si sono esibiti a provare a impastare e infornare dolci tipici gallesi. Alla fine Kate ha promesso di far avere una propria “ricetta familiare di marmellata”, inteso, gratuitamente. Una frecciatina a Meghan, che lo scorso anno si accingeva a lanciare un suo brand di marmellate?

Spostiamoci negli Stati Uniti. La pop star Katy Perry e la fidanzata di Jeff Bezos Lauren Sanchez voleranno nello spazio sul razzo Blue Origin. Lo annuncia la compagnia del patron di Amazon. Perry e la giornalista fidanzata con il miliardario si uniranno a un equipaggio tutto femminile sul prossimo volo spaziale suborbitale di Blue Origin.

Restando in America, la deputata democratica Brittany Pettersen si è presentata in Aula con in braccio suo figlio neonato. Ha spiegato che ha dovuto prendere un volo per andare dal Colorado a Washington con il figlio Sam, nato da appena un mese, per votare contro la proposta di bilancio repubblicana. “Non mi è stata data l’opportunità di votare da remoto”, spiega davanti al microfono.

Buone notizie per l’Uruguay, promosso come l’unica democrazia piena del Sud America dallo studio annuale dell’Intelligence Unit di The Economist. Secondo l’indice della rivista britannica, solo il 45% della popolazione mondiale viveva in una democrazia nel 2024, mentre il 39% era sotto un regime autoritario e il 15% in “regimi ibridi”, ossia sistemi politici che combinano elementi di democrazia elettorale con tendenze autoritarie.

Passando all’Ungheria, il governo ha proposto modifiche legali per impedire che la marcia annuale del Pride si svolga nella “stessa forma pubblica” di prima. Lo ha reso noto nelle scorse ore un alto funzionario. Il governo non ha mai sostenuto la parata, ha fatto sapere ai giornalisti il capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, Gergely Gulyas.