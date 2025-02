Tra le notizie che arrivano dal mondo oggi ci sono vari casi di cronaca, come la ragazza pakistana uccisa perché aveva rubato loro dei cioccolatini alla coppia per cui lavorava o, passando al tema della questione climatica, le temperature bollenti che infiammano il Brasile. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Pakistan, dove è stata arrestata una coppia di origine indiana che viveva nel nord-est del Paese, sospettata di aver ucciso una domestica 13enne, che avrebbe rubato loro dei cioccolatini. La ragazza, di nome Iqra, è morta per ferite multiple in ospedale mercoledì scorso e secondo un’indagine preliminare della polizia sarebbe stata torturata. La ragazza guadagnava circa l’equivalente di 27 euro al mese.

Spostiamoci in Irlanda del Nord, dove migliaia di pesci sono morti per avvelenamento da inquinamento in un fiume nella contea di Tyrone. La situazione è emersa quando gli ufficiali della pesca hanno condotto un’indagine di routine sull’habitat nella zona. “Finora sono stati raccolti oltre 2.000 pesci morti, tra cui salmone atlantico, trota fario, anguilla europea, lampreda, passera di mare, spinarello e Stoneloach”, ha affermato la Loughs Agency.

Passando all’Africa, c’è una notizia che sta avendo molta eco mediatica in queste ultime ore: in Marocco si attende la neve, con fino a 30 cm oltre i 1800 metri. Anche se non sono mancate neve e pioggia per tutto il mese di febbraio, le precipitazioni non sono abbastanza per colmare il deficit di acqua che affligge il Paese da sei anni.

Dal Sud America non arrivano buone notizie per quel che riguarda il clima. La città di Rio de Janeiro, in Brasile, ha raggiunto il livello di allerta di “Calore 4” per la prima volta da quando, lo scorso giugno, è stato attivato questo sistema basato sia sulla temperatura che sul tasso di umidità nell’aria. L’allerta “Calore 4” indica temperature comprese tra i 40 e i 44 gradi per almeno tre giorni consecutivi. Si spero che non arrivi al “Calore 5” (quando le temperature superano i 44 gradi per almeno due ore).

Segnaliamo infine un caso di cronaca che arriva da Turks e Caicos, ai Caraibi. Una turista canadese ha avuto entrambe le mani amputate dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre faceva snorkeling, quando ha tentato di scattare una foto con l’animale. L’incidente è avvenuto al largo di Providenciales, l’isola principale dell’arcipelago lo scorso 7 febbraio, ma solo in queste ultime ore i media d’oltre oceano stanno rendendo nota la notizia.