Tra le notizie che arrivano dal mondo in primo piano c’è la sparatoria di Graz, in Austria, proseguendo poi con l’aereo precipitato in India con oltre 200 persone a bordo. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo proprio dalle parole di Arthur, il killer 21enne della scuola di Graz, che ieri ha fatto irruzione nell’istituto – da lui frequentato senza però completare il corso di studi – facendo una carneficina: 11 i morti e diversi i feriti. “Diceva di aver subito bullismo”, racconta chi lo ha conosciuto. Prima di compiere la strage, il ragazzo aveva inviato un video di addio inviato alla madre nel quale annunciava la sparatoria, le chiedeva perdono per quello che stava per fare e anche di prendersi cura del gatto.

Spostiamoci in India, dove un aereo di linea della compagnia Air India diretto in Inghilterra è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. Lo riporta la Tv indiana, che parla di 242 persone a bordo. Dopo il decollo sarebbe precipitato su un’area residenziale. Lo riferisce la Bbc, citando fonti indiane.

Dagli Stai Uniti arriva la notizia che Israele è pronto a lanciare un’operazione contro l’Iran. Lo affermano diversi media americani, tra cui il New York Times e Cbs news, citando diverse fonti americane ed europee. L’accelerazione israeliana e il timore di ritorsioni contro interessi americani nella regione sarebbero alla base del consiglio di Washington ai propri cittadini e diplomatici di lasciare l’Iraq e altri Paesi dell’area.

Da parte sua l’Iran ha fatto sapere che non rinuncerà al suo diritto all’arricchimento dell’uranio a causa delle crescenti tensioni nella regione. Lo ha detto un alto funzionario iraniano alla Reuters, come riporta l’agenzia sul proprio sito, aggiungendo che un Paese della regione “amico” aveva avvisato Teheran di un possibile attacco militare da parte di Israele. Il funzionario ha affermato che le tensioni hanno lo scopo di “influenzare Teheran affinché cambi la sua posizione” in vista del nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti previsti domenica in Oman.

Concludendo dalla Cina, Pechino ha accolto con favore l’ulteriore miglioramento dei rapporti con la Santa Sede dopo la nomina avvenuta il 5 giugno di Joseph Lin Yuntuan a vescovo ausiliare di Fuzhou, il capoluogo del Fujian, la prima sotto Leone XIV, a segnalare il sostegno del nuovo pontefice al controverso accordo fortemente voluto dal suo predecessore papa Bergoglio. “Cina e Vaticano hanno mantenuto la comunicazione e rafforzato la comprensione e la fiducia reciproca attraverso un dialogo costruttivo negli ultimi anni”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano.