Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono diversi casi di cronaca, alcuni dei quali decisamente singolari, come l’uomo che ha cercato di nascondere un carico di cocaina nella parrucca in Colombia. Vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo con la Cina. La mensa di un’agenzia funebre cinese sta diventando popolare per i suoi noodles, che ora i food addicted pretendono di mangiare. Il piatto in questione è servito all’Erlong Funeral Home, nella provincia sud-occidentale di Guizhou. Orde di commensali si sono riversate in agenzia solo per mangiare quel cibo e c’è chi si è finto anche parente di presunti defunti pur di assaggiare il piatto.

Passiamo al Regno Unito, dove la polizia della contea di Greater Manchester ha trovato dei resti umani che sarebbero compatibili con quelli di Rania Alayed, uccisa 12 anni fa dal marito, condannato all’ergastolo. Madre di tre figli, la donna è stata assassinata per un “delitto d’onore” pianificato, ma il suo corpo non è mai stato scoperto. Parlando a nome della famiglia, il figlio di Alayed ha affermato: “La scoperta dei resti di mia madre, più di un decennio dopo, è stata una sorpresa surreale per me e la mia famiglia”.

Spostiamoci in Colombia. Un uomo è stato fermato all’aeroporto internazionale Rafael Nunez perché la sua acconciatura aveva attirato l’attenzione della polizia, che aveva notato qualcosa di anomalo ai controlli pre imbarco. Ed effettivamente il passeggero indossava una parrucca al cui interno sono stati trovati 19 pacchetti di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina. L’uomo è stato arrestato.

Spostando in focus in Australia, nella città di Sydney sono state trovate 6,3 tonnellate di droga dello stupro in un deposito. Le sostanze erano state nascoste all’interno di bottiglie di olio d’oliva e acqua di rose con etichette contraffatte, provenienti dalla Cina. Tra queste c’era il bute, un solvente industriale che il corpo converte naturalmente in gamma-idrossibutirrato, noto anche come “ecstasy liquida”. La sostanza rallenta i messaggi del cervello al corpo e al sistema nervoso. Sebbene abbia usi legittimi, è stata anche collegata anche a perdita di inibizioni.

In Brasile è stata invece ritrovata la giornalista 32enne britannica Charlotte Alice Peet, la cui scomparsa era stata denunciata da un’amica statunitense l’8 febbraio scorso. Peet si trova a Rio de Janeiro. Lo ha detto al portale G1 la commissaria di polizia Ellen Souto, aggiungendo che attualmente la principale linea di indagine degli inquirenti è la scomparsa volontaria. La donna, infatti, è stata avvistata dalla polizia nei dintorni del Morro da Babilônia, nella Zona Sud della città.