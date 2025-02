Fra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono diversi casi di cronaca, dall’alpinista morto in Norvegia alla malattia sconosciuta che in Africa ha già ucciso 50 persone. Ma vediamo le notizie nel dettaglio.

Partiamo dal Nord Europa. Un alpinista britannico è morto dopo che lui e il suo amico sono stati travolti da una valanga mentre scalavano una cascata ghiacciata in Norvegia. L’uomo è morto lo scorso venerdì, ma a causa del maltempo, le squadre di soccorso alpino sono riuscite a recuperare il suo corpo solo il martedì successivo. Una sorte migliore è toccata a un amico della vittima, che è stato portato in ospedale in elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dal sito di notizie norvegese VG.

Spostiamoci in Africa, dove una malattia non identificata ha ucciso oltre 50 persone nel Congo nord-occidentale. Lo riferiscono i medici sul campo e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’intervallo tra la comparsa dei sintomi e la morte è stato di 48 ore nella maggior parte dei casi, e “questo è ciò che è veramente preoccupante”, ha affermato Serge Ngalebato, direttore medico dell’ospedale Bikoro, un centro di monitoraggio regionale.

Passando al Sud Est Asiatico, la Thailandia si prepara a somministrare una ‘pillola’ a un piccolo numero di elefantesse selvatiche. La scelta è inquadrata nell’ambito di un piano che mira al controllo delle nascite dei pachidermi, che rappresentano un crescente problema per la popolazione. Gli elefanti asiatici, riporta il Guardian, sono stati dichiarati in pericolo di estinzione nel 1986, ma le autorità thailandesi sottolineano che gli sforzi di conservazione si sono tradotti in una crescita annua dell’8% della loro popolazione.

In India, nello Stato dell’Uttar Pradesh, una sposa ha annullato il suo matrimonio dopo che lo sposo, visibilmente ubriaco, ha messo la ghirlanda alla persona sbagliata, tre volte. L’uomo ha erroneamente dato l’oggetto cerimoniale alla migliore amica della sposa, per poi metterla a un amico maschio e infine a un ospite anziano. Successivamente lo sposo è stato anche arrestato dopo che sul posto è scoppiata una rissa tra i partecipanti alla cerimonia.

Dall’Australia arriva la notizia di una coppia che si è lamentata per essere stata costretta a restare seduta accanto a un cadavere per quattro ore su un volo della Qatar Airways. I due stavano viaggiando da Melbourne a Doha, diretti in Italia, quando una donna è uscita dal bagno ed è crollata vicino alla loro fila 10 ore dopo l’inizio del viaggio. La compagnia aerea si è scusata, contattando i passeggeri.