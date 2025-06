Tra le notizie che arrivano dal mondo ci spostiamo dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Ha fatto il giro del globo la notizia dell’arresto di uno dei candidati democratici a sindaco di New York, Brad Lander, fermato da agenti dell’Ice in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Lander, che è attualmente il comptroller (la seconda carica cittadina) stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato afferrato da agenti dell’immigrazione, sbattuto contro un muro e ammanettato. Il politico si era recato negli uffici di 26 Federal Plaza per osservare una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione.

Spostiamoci in Medio Oriente, dove si è acceso il nuovo fronte bellico tra Iran e Israele. Il presidente americano Trump ha chiesto la “resa incondizionata” della Repubblica Islamica, ventilando che gli Stati Uniti potrebbero facilmente assassinare Khamenei. La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato, in un posto su X, che il suo Paese non mostrerà “alcuna pietà” nei confronti dei leader israeliani, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Teheran una “resa incondizionata”. “Dobbiamo dare una risposta forte al regime terrorista sionista. Non mostreremo alcuna pietà ai sionisti”, ha scritto.

Focalizzandoci su Israele, dal 12 giugno, giorno in cui Israele ha avviato un’operazione militare contro l’Iran, gli attacchi cyber diretti a obiettivi israeliani sarebbero cresciuti del 700% rispetto al periodo precedente. Insieme a questi, c’è anche un’ascesa di fake news e disinformazione. la società di sicurezza informatica Radware, che attribuisce gran parte delle campagne malevoli ad attori filo-iraniani. “L’aumento del 700% delle attività dannose in così pochi giorni deriva da operazioni di ritorsione informatica da parte di attori statali iraniani e gruppi di hacker filo-iraniani – afferma Ron Meyran, vicepresidente di Cyber ;;Threat Intelligence di Radware al sito Jerusalem Post – Tra le attività, rileviamo attacchi DdoS, tentativi di infiltrazione contro infrastrutture critiche, furto di dati e campagne di distribuzione di malware”.

Notizia di tutt’alto tipo quella che arriva dal Perù, dove una mummia di una donna di circa 1.000 anni è stata rinvenuta durante l’installazione di un gasdotto a Puente Piedra, nella provincia di Lima: lo ha reso noto in un comunicato la compagnia peruviana del gas Calidda. I lavori di installazione del gasdotto sono stati interrotti dopo la scoperta, consentendo agli esperti di ampliare l’area di scavo e recuperare reperti, ha dichiarato la compagnia. “Aveva circa 20-25 anni, apparteneva alla cultura Chancay e si stima che abbia un’età compresa tra 900 e 1.000 anni”, ha affermato Jesus Bahamonde, un archeologo incaricato da Calidda.

Concludiamo con il Cile per l’approvazione da parte del senato di una nuova legge sulle adozioni, che riduce i tempi di elaborazione e la burocrazia, equiparando l’accesso a coppie sposate, single o coppie con unione civile. Riconosce inoltre il diritto dei bambini e degli adolescenti a essere ascoltati e a conoscere le proprie origini biologiche. Tra i progressi più importanti c’è la riduzione dei tempi di adozione. Oggi, quest’ultima può richiedere fino a sei anni, ma con questo nuovo quadro giuridico tale termine si riduce a due anni. Riconosce e promuove, inoltre, il diritto dei bambini a crescere all’interno della propria famiglia biologica e stabilisce che in nessun caso la mancanza di risorse finanziarie di una famiglia costituirà motivo per dichiarare i propri figli “adottabili”.