Per le notizie che arrivano dal mondo oggi ci spostiamo dal Canada, dove si è svolto il G7, fino al Medio Oriente, con il nuovo fronte bellico che si è aperto tra Israele e Iran.

Partiamo proprio da Israele, dove questa mattina ci sono state forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Poco prima sui cellulari dei cittadini era arrivato un allarme che avvertiva la popolazione del lancio di missili dall’Iran. L’Esercito aveva reso noto che il sistema di difesa era stato attivato e le sirene erano scattate in città e in numerose altre aree del Paese. La Repubblica Islamica ha colpito con un attacco missilistico il quartier generale del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, vicino alla città israeliana.

Dal G7 in Canada il presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato che le passate azioni militari per avviare un cambio di regime sono state un errore strategico. Il capo dell’Eliseo ha chiesto a margine dell’incontro di mettere fine agli attacchi contro i civili in Iran e in Israele. Nella stessa occasione, Macron ha chiesto di “andare molto oltre con le sanzioni” contro la Russia. Sempre nelle scorse ore, il presidente americano Donald Trump ha affermato che il suo ritorno anticipato a Washington dal G7 non ha “nulla a che fare con un cessate il fuoco” tra Israele e Iran, come era emerso precedentemente sui media.

Spostiamoci in Messico, dove i membri del gruppo musicale Los Juniors de Monterrey sono stati segnalati come scomparsi dalle loro famiglie sui social media. Secondo i post, i musicisti si stavano recando a un concerto nel comune di General Terán, nello stato di Nuevo León. L’ultimo contatto è avvenuto tramite un messaggio che segnalava un guasto meccanico al loro Suv, presumibilmente su una strada statale nei pressi della comunità di San Juan, nel comune di China. Tutti i membri del gruppo sono uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Solo poche settimane fa, i cinque membri della band musicale Grupo Fugitivo, famoso per interpretare corridos erano stati assassinati in un terreno a Reynosa.

Le Nazioni Unite hanno avvertito che la Bolivia necessita di monitoraggio a causa del rischio di carestia, dato il peggioramento dell’insicurezza alimentare provocato dalle condizioni economiche del Paese e dalla carenza di carburante. “Si prevede che l’insicurezza alimentare acuta peggiorerà tra giugno e ottobre 2025 a causa dell’elevata inflazione sostenuta e della diminuzione delle riserve valutarie. Si prevede che ciò continuerà a erodere la capacità di importazione e il potere d’acquisto delle famiglie, limitando ulteriormente l’accesso al cibo”, si legge in un rapporto pubblicato dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e dal Programma alimentare mondiale (Pam).

Concludiamo dal Brasile, dove è stata lanciata una nuova asta per le concessioni di aree destinate all’esplorazione petrolifera a Rio de Janeiro. L’iniziativa è oggetto di proteste da parte di organizzazioni ambientaliste internazionali, che chiedono una riduzione del consumo di combustibili fossili e mettono in guardia dai rischi per la biodiversità. L’Agenzia nazionale del petrolio, del gas e dei biocarburanti (Anp) offrirà al mercato 172 aree, la stragrande maggioranza in bacini dove non c’è ancora produzione.