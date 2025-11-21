Tra cronaca, politica ed economia, selezioniamo le notizie più importanti del giorno. Ecco quelle di oggi, venerdì 21 novembre.

8.00 Test di Medicina, il Mur: “Prove sul web prima della diffusione ufficiale. Pronti ad annullare gli esami”

La prima prova d’esame dopo il cosiddetto semestre “filtro” per gli studenti di Medicina si chiude in polemica e c’è chi rischia l’annullamento. A che fine giornata è emerso che sono circolate sui social alcune foto delle prove prima della fine dell’esame. Tutte le immagini attualmente in circolazione saranno trasmesse dal ministero dell’Università agli atenei per individuare i responsabili e annullare i loro test.

7.30 Il piano di Trump per la pace in Ucraina

La Casa Bianca conferma che il presidente Trump sta lavorando al piano per “la fine della guerra in Ucraina, buono per entrambe le parti”. Un piano con Mosca che il tycoon ha fatto recapitare a Kiev. Zelensky, pur non sbilanciandosi sui contenuti dell’iniziativa che appare fortemente penalizzante per gli ucraini, si è detto “pronto a collaborare. Ne parlerò con Trump”. L’Ue non nasconde la frustrazione per essere stata tagliata fuori. I ministri degli Esteri ribadiscono che Europa e Ucraina devono essere coinvolti perché, al contrario, la pace non funzionerà.

7.00 Bimba morta dopo le dimissioni: indagato medico di 76 anni

C’è un indagato per il caso della bambina di 2 anni morta sabato scorso a Borgo Valbelluna dopo che era stata dimessa dal pronto soccorso. Si tratta di un pediatra “gettonista” di 76 anni che era in servizio all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno), a cui si erano rivolti i genitori della bambina, in preda a febbre alta, astenia e strabismo. Il medico aveva visitato la piccola e poi aveva firmato la sua dimissione prescrivendo una terapia antibiotica e aerosol, diagnosticandole una laringotracheite acuta. Poche ore dopo, però, la bambina è morta.