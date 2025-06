09.14 Attacchi Israele a Gaza, 31 morti questa mattina

Almeno 31persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Almeno 10 di queste persone, sottolinea l’emittente, sono state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. Un altro palestinese che aspettava gli aiuti è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite dal fuoco israeliano a Rafah (sud).

08.15 Rutte: “Decisioni dure, i politici dovranno trovare soldi per le spese militari”

“I politici devono prendere delle scelte (con bilanci in sofferenza), devono trovare i soldi e questo non è facile. Ma sono certo che ci arriveremo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte aprendo il secondo giorno del vertice, negando che il nodo della Spagna sarà un problema. “I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che, date le minacce dei russi e la situazione della sicurezza internazionale, non ci sia alternativa”.

07.44 Media Iran: “Arrestati 700 ‘mercenari’ che lavoravano per Israele”

Le autorità iraniane hanno arrestato 700 persone accusate di essere “mercenari di Israele” durante i 12 giorni di conflitto, riporta l’agenzia di stampa statale Fars citata dalla Cnn. “I mercenari, che operavano principalmente nell’ambito di reti di spionaggio e sabotaggio, sono stati identificati e arrestati sulla base di notizie pubbliche e operazioni di intelligence”, afferma l’agenzia. I servizi israeliani (Mossad) hanno riconosciuto il ruolo del loro personale che lavorava in Iran sotto copertura nell’ambito dell’Operazione Rising Lion contro l’Iran, iniziata il 13 giugno scorso. Il Mossad ha fornito filmati dei suoi agenti sotto copertura che lavoravano dietro le linee iraniane in vista degli attacchi, attività che includevano l’allestimento di una base per il lancio di droni contro obiettivi dall’interno dell’Iran. Secondo la Fars, gli arresti di agenti israeliani sono stati effettuati in tutto l’Iran, comprese le province di Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars e Lorestan. Le autorità non hanno ancora pubblicato dettagli sul numero di presunte spie israeliane arrestate nella capitale Teheran. Dall’inizio del conflitto numerosi presunti agenti israeliani sono stati giustiziati in Iran.

07.11 Mps, via libera dalla Banca centrale europea ad acquisire il controllo di Mediobanca

La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l’autorizzazione per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. Lo comunica Monte dei Paschi in una nota.

05.40 Israele, almeno 6 soldati uccisi in combattimento a Gaza

Almeno sei soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo episodio nel sud della Striscia di Gaza meridionale, ha annunciato oggi l’esercito dello Stato ebraico. I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni e appartenevano al 605mo Battaglione del genio da combattimento, responsabile della distruzione delle infrastrutture del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia, hanno dichiarato le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato. I media israeliani riportano che le vittime sarebbero sette, ma una non sarebbe stata ancora identificata ufficialmente. Secondo un’indagine iniziale delle Idf, un “agente terroristico” palestinese ha piazzato una bomba sul veicolo corazzato da combattimento Puma in cui si trovavano i soldati a Khan Yunis: l’esplosione ha incendiato il mezzo e i tentativi di spegnerlo sono stati vani; tutti i soldati a bordo sono morti nel rogo.

05.30 Iran impicca tre “spie al servizio di Israele”

L’Iran ha annunciato oggi di aver impiccato tre uomini ritenuti spie al servizio di Israele, il giorno dopo l’entrata in vigore di una fragile tregua tra la Repubblica islamica e lo Stato ebraico. “Idris Ali, Azad Shojai e Rasoul Ahmad Rasoul, che hanno tentato di importare nel Paese attrezzature per compiere omicidi, sono stati arrestati e processati per cooperazione con il regime sionista. La sentenza è stata eseguita questa mattina e sono stati impiccati”, ha dichiarato la magistratura iraniana.

03.55 Trump attacca Cnn e New york times: “Siti nucleari in Iran distrutti”

Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non hanno distrutto i siti nucleari e hanno solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. Cnn e il New York Times “si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti. Sia il New York Times che Cnn sono stati criticati duramente dall’opinione pubblica”, ha detto Trump

01.39 Witkoff: “Trump vuole la pace, trattative con gli iraniani promettenti”

Donald Trump vuole un “accordo di pace ampio” e le trattative in corso con gli iraniani sono “promettenti”. Lo ha detto Steve Witkoff, l’inviato del presidente americano, in un’intervista a Fox. Witkoff respinge le indiscrezioni dei media sui danni causati dai bombardamenti americani in Iran, che avrebbero ritardato il programma nucleare di Teheran di qualche mese: “Le informazioni che suggeriscono che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo sono false”. Per l’inviato di Trump è “quasi impossibile” per l’Iran rilanciare il programma nei prossimi anni.