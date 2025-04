Negli Stati Uniti è morto a causa di una polmonite l’attore Val Kilmer. Aveva 65 anni. In Italia invece, la Polizia ha compiuto nella notte un mega blitz contro le rapine in strada a Milano. E c’è stato anche un fermo per l’uomo ucciso a Nettuno vicino Roma.

Le notizie del giorno:

9.21 Netturbino trova una neonata ancora viva tra i rifiuti a Rio

Una neonata è stata trovata tra i rifiuti dagli spazzini nella Zona Nord di Rio de Janeiro e portata all’ospedale di maternità Herculano Pinheiro, a Madureira, ripotano i media. Gli addetti alla nettezza urbana hanno filmato il momento in cui la piccola è stata salvata: nel video si vede il bidone della spazzatura che si trovava già nel compattatore del camion. “L’hanno buttata nella spazzatura, amico. Nella spazzatura! Esseri umani, amico. Persone senza responsabilità”, dicono gli spazzini nella registrazione. Lo spazzino che l’ha trovata, Samuel da Silva Santos, ha raccontato che inizialmente aveva pensato che si trattasse di una Reborn Doll, una bambola molto popolare, e aveva pensato di portarla a sua figlia. Quando l’ha presa in braccio si è però reso conto che era una neonata viva. Ora ha intenzione di adottarla.

9.18 Media: “21 palestinesi uccisi dall’alba di oggi a Gaza”

Almeno 21 persone sono state uccise in attacchi israeliani dall’alba di oggi nella Striscia di Gaza centrale e meridionale: lo hanno riferito fonti mediche, riporta al Jazeera. In uno degli attacchi più mortali, le forze israeliane hanno preso di mira una casa a Khan Younis, nella Gaza meridionale, uccidendo almeno 12 palestinesi. Altri due sono stati uccisi in un attacco nell’area nord-orientale di Rafah, dove l’esercito israeliano ha annunciato che sta portando avanti un assalto su vasta scala per conquistare “vaste aree” del territorio.

8.53 Wafa, 33enne ucciso dalle forze israeliane in Cisgiordania

n uomo di 33 anni è stato ucciso oggi dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania, riporta la Wafa. Si tratta di Hamza Muhammad Saeed Khammash, scrive l’agenzia di stampa palestinese sul suo sito, aggiungendo che le truppe israeliane hanno anche hanno arrestato tre cittadini tra cui il fratello della vittima. La Waf riferisce inoltre che un palestinese è stato investito da un veicolo militare israeliano nella città ed è rimasto ferito.

Il Guardian riporta che sette palestinesi sono stati arrestati a Hebron e altri a Tulkarm e nel campo profughi di Nour Shams.

8.18 Ucciso con colpo pistola vicino Roma, fermato 28enne

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Cosimo Ciminiello, il 37enne originario di Modugno ucciso con un colpo di pistola al petto a Nettuno, vicino Roma, lo scorso 23 marzo. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Anzio-Nettuno hanno eseguito un decreto di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Velletri nei confronti di un 28enne, residente nella cittadina, ritenuto presunto responsabile del delitto.

7.44 Continuano le ricerche del canoista disperso a Portofino

Sono continuate tutta la notte, nonostante il forte vento, le ricerche del canoista chiavarese scomparso dalle 13 di ieri nelle acque del Golfo del Tigullio, tra Chiavari e Portofino (Genova). Grande lo spiegamento di forze in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Genova ed il fulcro delle ricerche alla Circomare di Santa Margherita.

7.41 Askatasuna, Digos notifica misure cautelari a militanti

La digos della questura di Torino sta eseguendo alcune misure cautelari nei confronti di attivisti del centro sociale Askatasuna. I provvedimenti dovrebbero riguardare violenze avvenute durante manifestazioni nei mesi scorsi nel capoluogo piemontese. In particolare, a quanto si apprende, riguarderebbero l’assalto a un commissariato, avvenuto ai margini di un corteo a gennaio scorso, in solidarietà con Ramy Elgami, il giovane morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri.

7.27 Morto all’età di 65 anni l’attore americano Val Kilmer

È morto all’età di 65 anni l’attore americano Val Kilmer. Lo rende noto la famiglia, citata dal New York Times. Kilmer è morto a Los Angeles. Secondo quanto riportato dalla figlia, Mercedes Kilmer è deceduto per le complicazioni di una polmonite. Nel 2014 gli fu diagnosticato un cancro alla gola nel 2014 da cui era riuscito a guarire. Esordì come attore teatrale per poi diventare popolare a metà degli anni Ottanta grazie ad alcuni film commedia come Top Secret e Scuola di geni. Tra le sue tante interpretazioni si ricordano in particolare quella Jim Morrison in ‘The Doors’ del 1991 di Oliver Stone, quella di Iceman in ‘Top Gun’ del 1986 di Tony Scott e quella di Bruce Wayne in ‘Batman forever’ del 1995 di Joel Schumacher.

7.25 Droni russi su Kharkiv, 8 feriti tra cui un neonato di 9 mesi

Almeno otto persone, tra cui un neonato di nove mesi, sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito a un massiccio attacco russo con droni kamikaze sulla città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale: lo ha reso noto il presidente della Procura regionale, Dmytro Chubenko, come riporta Ukrainska Pravda.

In particolare, è stato preso di mira il distretto di Kholodnohirskyi della città, dove sono andati in fiamme circa duemila metri quadrati di magazzini e impianti produttivi. Danneggiate anche una ventina di abitazioni.

7.02 Israele espande offensiva a Gaza: “Conquistare vaste aree”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato oggi che l’esercito sta espandendo le sue operazioni nella Striscia di Gaza per conquistare “vaste aree”, dopo aver ripreso la sua offensiva nel territorio palestinese il mese scorso. L’operazione di Israele nella Striscia “si sta espandendo per distruggere e ripulire l’area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare vaste aree che saranno incorporate nelle zone di sicurezza israeliane”, ha affermato Katz in una dichiarazione.

6.55 Maxi blitz della Polizia a Milano contro rapine in strada

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura della per i minorenni, sta dando esecuzione a numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri. L’operazione – spiega la Polizia – nasce da un’attività di indagine sistematica sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani stranieri negli ultimi mesi, svelando un importante attività di ricettazione.

6.13 Sisma in Myanmar, 26enne estratto vivo dopo 5 giorni

Un ragazzo è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un hotel del Myanmar, cinque giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese asiatico uccidendo più di 2.700 persone. Lo rendono noto le autorità locali. Il 26enne è stato salvato da una squadra congiunta di soccorritori del Myanmar e della Turchia dalle rovine dell’edificio nella capitale Naypyidaw, hanno detto i vigili del fuoco e la giunta al potere.