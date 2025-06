8.21 Israele, raggiunti tutti gli obiettivi guerra contro Iran

Il governo israeliano ha annunciato di aver raggiunto “tutti gli obiettivi” della sua guerra contro l’Iran.

7.23 Trump: “Cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore”

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele “è ora in vigore”.

7.13 Estremisti Iran indignati per l’accordo sul cessate il fuoco

Gli estremisti e fondamentalisti iraniani hanno espresso indignazione per l’accordo sul cessate il fuoco con Israele da parte di funzionari del governo. “Il giocatore d’azzardo (il presidente Donald) Trump ha rivendicato l’accettazione del cessate il fuoco con Israele da parte dell’Iran, e alcuni ci hanno creduto. Ma, secondo la Costituzione, è di competenza del leader Ali Khamenei annunciare guerra o pace, non dei funzionari dell’amministrazione o dei comandanti militari”, ha affermato il deputato parlamentare estremista Hamid Rasai, sottolineando che il leader ha sempre ribadito che “No alla guerra imposta, No alla pace imposta”.

6.59 Salgono a 4 le vittime del missile iraniano su Beer Sheva

È salito a quattro il bilancio dei morti a Beer Sheeva, nel sud di Israele, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile lanciato dall’Iran. Lo rendono noto i soccorritori.

1.07 Media, Iran conferma di aver accettato il cessate il fuoco

Un funzionario iraniano ha confermato alla Reuters che Teheran ha accettato il cessate il fuoco. Lo riporta Sky News.

00.13 Trump, cessate il fuoco Iran-Israele