8.10 Flotilla, a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt

– “Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente”. A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. “Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l’abbordaggio”.

8.04 Idf chiude strada per Gaza city, si può solo evacuare

In vista dell’intensificarsi dei combattimenti a Gaza city in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni di guerra se Hamas accetterà il piano Trump, l’Idf ha avvisato la popolazione che la strada costiera Rashid sarà chiusa in direzione nord verso la città a partire da mezzogiorno (le 11 in Italia). Mentre gli spostamenti verso sud saranno consentiti e continueranno senza l’ispezione dell’esercito. L’esercito si aspetta che in questi giorni Hamas aumenti gli attacchi alle truppe. Secondo le stime israeliane, oltre 800mila persone hanno già lasciato Gaza city dopo i numerosi avvisi di evacuazione.

8.02 Flotilla, avvicinate imbarcazioni non identificate

“Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate nella notte a diverse barche della Flotilla, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione a un possibile abbordaggio. Le imbarcazioni si sono ora allontanate dalla Flotilla”. A spiegarlo la portavoce italiana del Global movement to Gaza, Maria Elena Delia. “Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci al limite delle 120 miglia nautiche – aggiunge – , vicino all’area in cui le precedenti flottiglie sono state intercettate e attaccate”.

7.34 Bild, esplosione e colpi arma da fuoco a Monaco di Baviera

Un’importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali ed artificieri. Secondo la Bild ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero stati sparati anche colpi di arma da fuoco. Giornalisti della testata affermano che sarebbe stato trovato il corpo di un uomo insieme a un altro con ferite da arma da fuoco. Le circostanze esatte sono ancora poco chiare. La scena dell’incidente è Lerchenauer Strasse, nella zona nord di Monaco.

7.33 Femminicidio nel Beneventano, l’uomo ha ammesso omicidi

Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità durante l’interrogatorio della notte scorsa con il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, nella caserma dei carabinieri di Campobasso, dove era stato portato dopo essere stato fermato nelle campagne di Ferrazzano. Al termine dell’interrogatorio, durato circa un’ora e mezza, Ocone è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l’accusa di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona.

6.17 Sisma Filippine: oltre 60 i morti

È salito a oltre 60 morti il bilancio del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito martedì le Filippine centrali. “Stiamo ricevendo ulteriori segnalazioni di vittime, quindi la situazione è molto instabile”, ha dichiarato un alto funzionario dei servizi di soccorso. “Sarebbero morte oltre 60 persone”, ha detto ai giornalisti Rafaelito Alejandro, vicedirettore dell’Ufficio governativo di Protezione civile. Il sisma ha colpito Bogo, una città di 90 mila abitanti vicino all’estremità settentrionale della popolosa isola di Cebu, provocando il crollo di edifici.

6.10 Usa entrano ufficialmente in shutdown

Gli Stati Uniti sono entrati alla mezzanotte locale (le 6 in Italia) ufficialmente in shutdown, con conseguente congelamento di parte dell’amministrazione federale È la prima volta che accade in sette anni e al momento non c’è una soluzione in vista per l’impasse di bilancio al Congresso americano tra i repubblicani di Donald Trump e l’opposizione democratica.

3.06 Ultimo alert da Alpino a Flotilla, fregata non andrà oltre

La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a “recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo”.

2.48 Sisma Filippine: bilancio sale a 26 morti e 147 feriti

Il numero dei morti del potente terremoto di magnitudo 6.9 che ha scosso le Filippine centrali nella serata di martedì è salito a 26. I feriti sono 147. Lo ha annunciato l’agenzia governativa per i soccorsi in caso di calamità. L’epicentro è stato registrato al largo dell’isola centrale di Cebu. Secondo l’ultimo bollettino del Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi, il sisma ha distrutto o danneggiato almeno 22 edifici nelle Filippine centrali.