8.10 Iran, almeno 1.481 morti e feriti nei raid israeliani

Almeno 1.481 persone sono rimaste uccise o ferite in Iran durante i raid israeliani iniziati venerdì: lo ha annunciato il ministero della Salute iraniano.

7.43 Incontro fra Meloni, Macron, Merz, Starmer e Carney verso G7

Nella serata canadese, alla vigilia dell’apertura ufficiale del vertice del G7 di Kananaskis, a quanto si apprende, si è svolto un lungo e informale colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro canadese, Mark Carney. L’incontro, andato in scena nella notte italiana nel resort che ospita il summit, si è aperto con uno scambio di saluti e qualche battuta tra i leader, e ha rappresentato l’occasione per un primo confronto in vista dell’avvio dei lavori del G7.

7.40 Attacco iraniano, le vittime in Israele sono 5

È salito a cinque morti il bilancio dell’attacco missilistico lanciato la notte scorsa dall’Iran contro il centro di Israele: lo ha reso noto il servizio di soccorso Magen David Adom, come riporta il Times of Israel.

6.15 Iran: “Abbiamo colpito con successo Israele”

L’Iran ha affermato di aver colpito “con successo” Israele con una selva di missili lanciati su diverse città. Inoltre ha promesso attacchi “più devastanti” contro obiettivi israeliani vitali. “Una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi” in Israele, ha dichiarato l’esercito iraniano in una nota.

4.24 Gravi distruzioni nel centro e nel nord di Israele

A seguito dell’attacco iraniano con missili balistici, i soccorritori riferiscono di “gravi distruzioni” nel distretto centrale di Israele, che comprende Tel Aviv, e nel nord del Paese. Decine sono i feriti.

4.05 Due grattacieli colpiti da missili a Gush Dan

Due grattacieli residenziali sono stati colpiti direttamente dai missili lanciati dall’Iran nella zona di Dan, nel centro di Israele. Otto squadre di soccorso stanno cercando di liberare le persone intrappolate negli edifici colpiti.

4.01 Attacco su Israele, edificio in fiamme nel centro del Paese

Un incendio è scoppiato in un edificio a Petah Tikva, nel centro di Israele, dopo essere stato colpito da un missile lanciato dall’Iran.

3.37 Von der Leyen chiede soluzione negoziata con Iran

“Una soluzione ‘negoziata’ sull’Iran e’ la soluzione migliore a lungo termine”: lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen in una conferenza stampa congiunta con il presidente del consiglio europeo Antonio Costa a Kananaskis, alla vigilia del G7.

3.22 Meloni vede Merz, confronto su Medio Oriente e Ucraina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato alla vigilia del Vertice G7 di Kananaskis il cancelliere della Repubblica Federale di Germania Friedrich Merz. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che il colloquio ha “consentito uno scambio di vedute sui più recenti sviluppi in Medio Oriente e sulla guerra in Ucraina, nel quadro delle relazioni transatlantiche e in vista del prossimo Vertice NATO dell’Aja”. “A breve distanza dal loro recente colloquio a Palazzo Chigi, – si legge ancora nel comunicato – l’incontro ha permesso di confermare la comune volontà di riunire a Roma, a inizio 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania e di mantenere uno stretto coordinamento sui principali temi dell’agenda UE, come il contrasto alle migrazioni irregolari e la competitività”.

2.47 Nuova ondata di attacchi contro Teheran

Israele ha avviato una nuova ondata di attacchi contro Teheran. Sono state segnalate due enormi esplosioni a nord della capitale. Inoltre, secondo fonti non ufficiali, alcuni alti funzionari sarebbero stati assassinati negli attacchi con missili Spike israeliani a Lavizan e Narmak. Anche il sito militare di Bidgoneh, nella città di Malard, vicino a Teheran, sarebbe stato attaccato. Sono state segnalate anche esplosioni di vasta portata a Qom, vicino al sito nucleare di Fordow.

00.55 Trump, penso ci sia buona chance di accordo Iran-Israele

“Penso ci sia una buona chance che ci sia un accordo” fra Israele e Iran. Lo ha detto Donald Trump.

00.27 Trump: “Usa continueranno a sostenere Israele a difendersi”

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere Israele a difendersi. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta Cnn.

00.21 Idf, attacco a siti missilistici terra-terra in Iran

L’Aeronautica Militare israeliana ha lanciato attacchi contro siti missilistici terra-terra in Iran. Lo ha annunciato l’esercito israeliano, riferiscono i media israeliani.