8.14 Arrestato il latitante Leonardo Gesualdo, tra i più pericolosi

È stato arrestato all’alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della ‘Società foggiana’, ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore.

7.35 Mosca, intercettati nella notte 184 droni ucraini

I sistemi di difesa russa hanno intercettato nella notte uno sciame record di droni ucraini: 184 quelli abbattuti sulle regioni russe, in particolare quelle del Kursk e Belgorod, incluso uno diretto su Mosca. Lo riferisce il ministero della Difesa citato dalla Tass.

7.31 Idf, razzo lanciato da Gaza, nessuna vittima

Un razzo lanciato dal nord della Striscia di Gaza contro Israele è esploso in campo aperto “senza provocare vittime né danni”. Lo riferisce un portavoce dell’Idf.

1.55 Trump: “I democratici vogliono lo shutdown”

“I democratici hanno chiuso il governo degli Stati Uniti proprio quando siamo una delle economie di maggior successo e abbiamo un mercato azionario da record”. Lo scrive Donald Trump su Truth. “Questo ha purtroppo colpito tanti programmi, servizi e altri elementi della società su cui gli americani fanno affidamento e non sarebbe dovuto accadere”, ha aggiunto il presidente americano. “Sono felice di collaborare con i democratici sulle loro fallimentari politiche sanitarie, o su qualsiasi altra cosa, ma prima devono permettere al nostro governo di riaprire. Anzi, dovrebbero riaprire il nostro governo stasera!”, ha concluso.

1.06 Giudice si rifiuta di bloccare invio soldati in Illinois

Una giudice federale ha deciso che non bloccherà immediatamente l’invio delle truppe della Guardia Nazionale in Illinois nonostante la causa intentata dallo Stato contro Donald Trump lunedì. April Perry ha concesso all’amministrazione tempo fino alle 23:59 di mercoledì (le 6.00 di giovedì in Italia) e per rispondere alla causa e ha fissato una data per la discussione alle 11:00 di giovedì, (le 17.00 in Italia). La sentenza arriva mentre gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno affermato che 200 soldati della Guardia Nazionale del Texas saranno in Illinois entro oggi o mercoledì.

00.21 Senato Usa boccia la proposta per mettere fine a shutdown

Come previsto, la proposta dei repubblicani per finanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown è stata bocciata dal Senato americano.