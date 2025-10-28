8.54 Netanyahu convoca riunione dopo violazione Hamas

Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ostaggi e in seguito alla valutazione secondo cui Hamas ha restituito i resti di un ostaggio precedentemente restituito. Lo scrive Ynet, versione online del quotidiano israeliano Yediot Ahronoth. Israele starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l’estensione della linea gialla sotto il controllo dell’Idf.

8.34 “In bara data da Hamas resti ostaggio già restituito”

La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. La valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.

7.59 Australia inizia deportare immigrati illegali in isola di Nauru

L’Australia ha iniziato a deportare a Nauru nel Pacifico immigrati illegali criminali condannati, nel quadro di un accordo trentennale da 2,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) con il piccolo stato-isola (12 mila abitanti in 21 kmq). L’accordo copre 358 detenuti tornati in libertà dopo aver scontato la pena.

7.28 Lukoil venderà le sue attività all’estero dopo sanzioni

Il colosso petrolifero russo Lukoil ha comunicato che venderà i suoi asset esteri, dopo che Washington ha annunciato sanzioni contro le società Rosneft e Lukoil, con l’obiettivo di bloccare i guadagni della Russia e costringerla a negoziare un cessate il fuoco in Ucraina. “A causa dell’introduzione di misure restrittive nei confronti dell’azienda e delle sue controllate da parte di alcuni Stati, l’azienda annuncia la sua intenzione di vendere i suoi asset internazionali”, ha dichiarato Lukoil, aggiungendo che la procedura di gara è già iniziata. Rosneft e Lukoil rappresentano il 55% della produzione petrolifera russa.

6.43 Israele, 3 terroristi palestinesi uccisi in Cisgiordania

La polizia israeliana afferma che agenti dell’unità speciale Yamam hanno ucciso tre terroristi palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nel nord della Cisgiordania vicino a Jenin. Lo riportano i media locali. La polizia dello Stato ebraico spiega che gli agenti hanno operato sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet e con il supporto delle Forze di difesa israeliane (Idf), per sventare una cellula terroristica che stava pianificando un attacco: i cecchini della Yamam hanno aperto il fuoco e ucciso i tre che erano emersi da una grotta nel villaggio; poco dopo l’aeronautica militare dello Stato ebraico ha effettuato un attacco aereo nella zona, prendendo di mira la grotta stessa.

6.37 Mosca, 17 droni ucraini abbattuti stanotte su 3 regioni russe

Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che 17 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti stanotte sulle regioni russe della capitale, di Kaluga e di Bryansk.

6.01 Stellantis, +11,5% le auto vendute a settembre in Europa

Il gruppo Stellantis a settembre ha venduto in Europa (Unione europea, insieme a Paesi Efta e Regno Unito) 165.457 auto, l’11,5% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è pari al 13,4% contro il 13,3% dell’anno precedente, quando le vetture vendute erano state 148.381. Nei primi nove mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono state 1.464.419, con una flessione del 5,6% sull’analogo periodo 2024, quando erano state vendute 1.550.647 vetture. La quota di mercato dei nove mesi è in calo dal 15,9% al 14,7%.

1.09 Amazon pronta a cacciare 30.000 dipendenti a partire da oggi

Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti, invertendo la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. Lo riporta il Guardian. La notizia dei tagli arriva mesi dopo che l’amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale.