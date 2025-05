8.49 Il ministro degli Esteri francese: “Inaccettabile il piano israeliano su Gaza”

Il ministro degli Esteri francese ha dichiarato che Parigi condanna “molto fermamente” la nuova campagna militare israeliana nella Striscia di Gaza. “È inaccettabile”, ha dichiarato Jean-Noël Barrot in un’intervista radiofonica, affermando che il governo israeliano sta “violando il diritto umanitario”, dopo che il suo gabinetto di sicurezza ha approvato un piano che, secondo un funzionario israeliano, comporterà “la conquista della Striscia di Gaza e il mantenimento dei territori”.

8.36 Simion: “Su politica estera farò come governo Meloni”

“Nessuno si aspettava un tale successo. È il segno che i romeni vogliono cambiare il governo. Avremo la stessa linea in politica estera dell’Italia. Adotteremo la stessa strategia di Giorgia Meloni”. A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è George Simion, vincitore del primo turno alle elezioni presidenziali in Romania che sfiderà al ballottaggio il sindaco di Bucarest Nicusor Dan.

7.57 “Esplosioni a Kharkiv, massiccio attacco russo con droni”

Una serie di esplosioni ò stata udita alle prime ore del mattino a Kharkiv, in Ucraina, e un incendio è scoppiato in uno dei suoi quartieri durante un massiccio attacco di droni russi. Lo fa sapere il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov su Telegram, citato da Ukrinform. “Il nemico ha effettuato un attacco con un drone Shahed nella zona centrale e densamente popolata della città. A seguito dell’attacco con i droni, una casa è in fiamme”, ha scritto Terekhov su Telegram. Le segnalazioni di vittime sono in fase di verifica, ha aggiunto il sindaco.

5.42 Il presidente siriano Sharaa domani a Parigi da Macron

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), al potere dalla caduta di Bashar al-Assad a dicembre, sarà ricevuto domani a Parigi dal leader francese Emmanuel Macron per la sua prima visita in Europa. Lo ha annunciato oggi l’Eliseo.