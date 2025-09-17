Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito “ipocriti” coloro che condannano Israele per l’attacco a Doha contro leader di Hamas, respingendo le critiche internazionali. Intanto, in Europa un nuovo studio segnala oltre 15.000 morti durante l’estate legate al cambiamento climatico, confermando l’allarme per l’impatto crescente delle temperature estreme sulla salute pubblica.

07:55 Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco sul Gargano

Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant’Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni (rpt, 38), già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il delitto è avvenuto in una zona impervia alla periferia del comune garganico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

07:51 Migliaia di israeliani protestano davanti alla residenza di Netanyahu

Migliaia di israeliani hanno protestato martedì sera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, mentre aumentano i timori per la sorte degli ostaggi dopo che l’Idf ha lanciato l’operazione per conquistare Gaza City. Lo riporta il Times of Israel. Mentre la protesta principale si è svolta davanti alla residenza di Netanyahu, diverse centinaia di persone hanno protestato davanti al suo ufficio, dove il premier ha tenuto una conferenza stampa.

“L’ipocrisia di coloro che condannano Israele è così evidente”. Lo ha affermato martedì in conferenza stampa il premier israeliano Benjamin Netanyahu in merito alle critiche per l’attacco contro i leader di Hamas a Doha la scorsa settimana.

07:34 400mila persone fuggite finora da Gaza City

Circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato Gaza City verso altre aree della Striscia. Lo conferma l’Idf in una stima riportata il Times of Israel, sottolineando che circa un milione di palestinesi risiedevano nella città prima che l’esercito israeliano iniziasse la grande offensiva nella zona. Ieri, il premier Benyamin Netanyahu aveva riferito che circa il 40% degli abitanti aveva lasciato la città. Negli ultimi giorni, il ritmo delle evacuazioni è aumentato fino a decine di migliaia di persone al giorno, secondo l’esercito. L’Idf ha annunciato questa mattina l’apertura di una seconda via di evacuazione su Salah a-Din, la principale autostrada nord-sud di Gaza.

07:20 Migliaia morti in Europa l’estate per cambiamento clima

Oltre 15.000 decessi registrati in Europa quest’estate potrebbero essere attribuiti ai cambiamenti climatici, suggeriscono i ricercatori in uno studio preliminare. “Concentrato su 854 città europee, questo studio conclude che i cambiamenti climatici sono la causa del 68% dei 24.400 decessi ritenuti correlati al caldo di quest’estate”, si legge in un comunicato stampa di due istituti britannici di cui fanno parte gli autori dello studio, l’Imperial College di Londra e la London School of Hygiene & Tropical Medicine.