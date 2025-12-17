La giornata è segnata dall’ennesimo dramma umanitario a Gaza, dove un neonato è morto assiderato mentre continuano le restrizioni sugli aiuti, e dalle mosse diplomatiche sulla guerra in Ucraina, con gli Usa che studiano un piano di sicurezza basato sul rafforzamento dell’esercito di Kiev. In Italia, maxi sequestro di droga a Gioia Tauro: intercettati 248 chili di cocaina nascosti in container. Intanto, Donald Trump ha annunciato il blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela, alzando ulteriormente la tensione.

Ecco le notizie del giorno in diretta:

8.34 Al Jazeera: “Un bimbo è morto assiderato a Gaza”

Un neonato palestinese è morto di freddo nella Striscia di Gaza, secondo le autorità locali citate da Al Jazeera, secondo cui Israele continua a limitare l’ingresso di forniture per ripari e altri aiuti umanitari nell’enclave, nonostante le rigide condizioni invernali. l Ministero della Salute palestinese a Gaza ha dichiarato martedì che il neonato di due settimane, Mohammed Khalil Abu al-Khair, è morto martedì dopo essere stato curato per una grave ipotermia, causata dal freddo estremo che attanaglia Gaza. Al Jazeera scrive che le protezioni di base a Gaza sono state “sistematicamente smantellate” a causa della guerra.

8.27 Nyt: “Il piano di pace Usa prevede rafforzamento dell’esercito di Kiev”

Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di truppe europee nel Paese e un maggiore ricorso all’intelligence americana. Lo scrive il New York Times, che funzionari a conoscenza delle bozze dei documenti.

8.03 Sequestrati 248 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

La Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 248 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro. La droga, suddivisa in 217 panetti, era nascosta in due container provenienti dall’estero che trasportavano auto usate e sacchi di sesamo.

00.58 Trump: “Blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela”

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela”, avvisando che il Paese sudamericano “è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai assemblata nella storia del Sud America”. “Questa flotta – avvisa – non farà che ingrandirsi e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, i territori e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”.