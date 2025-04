Le notizie più rilevanti del giorno tra cronaca, politica, esteri ed economia. I fatti più importanti della giornata selezionati per voi.

Le notizie del giorno:

7.08 Trascinati da piena torrente, due dispersi nel Vicentino

Ricerche in corso dei vigili del fuoco di due dispersi sul torrente Agno, nel Vicentino. Dalle prime informazioni si tratterebbe di padre e figlio, trascinati con la loro auto dalla piena del torrente presso Valdagno. I Vigili del fuoco sono impegnati dall’ 1 di notte con squadre di ricerca e droni.

4.54 Hamas, attacco Idf a sud di Gaza, 10 morti

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas ha annunciato la morte di 10 membri della stessa famiglia in un attacco dell’esercito israeliano (Idf) avvenuto durante la notte vicino a Khan Younis, nel sud della Striscia. “I nostri team hanno trovato i corpi di 10 martiri (morti, ndr) e di molti feriti nella casa della famiglia Baraka e nelle case circostanti prese di mira dalle forze di occupazione israeliane nella zona di Bani Suhaila, a est di Khan Younis”, ha dichiarato su Telegram il portavoce della Protezione civile, Mahmoud Bassal.

4.12 Cerca di dirottare aereo in Belize, ucciso da uno dei passeggeri

Un cittadino statunitense è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre cercava di dirottare un piccolo aereo passeggeri in Belize e dopo aver ferito due persone a bordo del velivolo: lo riporta il Gurdian. Quattordici passeggeri si trovavano erano sull’aereo quando l’uomo, ha preso il controllo del volo sotto la minaccia di un coltello. Due passeggeri sono rimasti feriti, tra cui uno accoltellato alla schiena. L’uomo ha ordinato al pilota di portarlo fuori dal Paese, ma è stato colpito al petto da un altro passeggero che ha aperto il fuoco con la sua pistola, ha riferito ai giornalisti locali il commissario di polizia del Belize.

3.19 Trump contro no profit per l’ambiente, basta esenzioni fiscali

L’amministrazione Trump sta lavorando a ordini esecutivi per togliere le esenzioni fiscali alle no profit in difesa dell’ambiente, ritenute un ostacolo al piano di Donald Trump di produrre più carbone e petrolio negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani, secondo i quali l’annuncio potrebbe arrivare nella Giornata della Terra, il 22 aprile. L’iniziativa potrebbe avere ampie ripercussioni e portare alla perdita delle esenzioni fiscali anche per le organizzazioni filantropiche e le fondazioni.