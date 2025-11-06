8.25 Torino, scontro tra bus e auto: morto il conducente della vettura

Grave incidente stradale questa mattina nel Torinese, ad Arignano. Un’automobile e un autobus si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato violento e l’autista della vettura è deceduto sul colpo.

8.21 “È di un ostaggio corpo restituito ieri sera a Israele”

Il corpo restituito da Hamas a Israele ieri sera è stato identificato dagli esperti forensi come quello di uno degli ostaggi. Il suo nome non è ancora stato reso pubblico. Lo scrive il Times of Israel. Dunque, rimangono ora nella Striscia di Gaza i corpi di sei ostaggi morti.

6.41 Mosca, 75 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe

Le difese aeree hanno abbattuto stanotte 75 droni ucraini nel territorio russo, di cui 49 nella sola regione di Volgograd. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.

6.03 Raid ucraino su Volgograd, un morto e danni a raffineria

Un attacco aereo ucraino ha colpito stanotte la regione meridionale russa di Volgograd, causando la morte di un 48enne in un’area residenziale e danni a una raffineria di petrolio in una zona industriale. Lo riportano i media locali.

00.20 Trump: “Ho fatto molto per far scendere i prezzi, l’inflazione è calata”

“Ho seguito da vicino i risultati elettorali. Il problema è che i repubblicani non parlano abbastanza di riduzione dei costi. Eppure abbiamo fatto tanto”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox sottolineando che la sua amministrazione ha fatto molto per far scendere i prezzi e i dati dell’inflazione lo dimostrano.