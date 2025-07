5.56 Sale a 39 morti il bilancio del raid sull’internet cafè di Gaza

L’emittente araba Al Jazeera riporta che è salito a 39 morti e decine di feriti il bilancio del bombardamento israeliano di ieri su un internet cafè sulla costa nord della città di Gaza. Tra le vittime figurerebbe anche il fotogiornalista palestinese Ismail Abu Hatab. In merito a tali notizie le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato ieri sera di aver preso di mira in mattinata diversi agenti di Hamas nel nord di Gaza. Secondo l’esercito dello Stato ebraico, erano state prese ampie precauzioni prima dell’attacco per ridurre i danni ai civili. L’accaduto è attualmente oggetto di indagine da parte delle Idf, viene specificato.

3.16 Cuba, l’oppositore Ferrer in sciopero della fame dopo 2 pestaggi

L’oppositore José Daniel Ferrer, coordinatore generale dell’Unione patriottica di Cuba (Unpacu), è in sciopero della fame da tre giorni nel carcere di Mar Verde, a Santiago. Lo ha denunciato la sua famiglia sui social media e lo rende noto il sito indipendente Adn Cuba. Secondo quanto spiegato sabato dalla sorella Ana Belkis Ferrer, il prigioniero politico è stato picchiato due volte da detenuti comuni nel carcere Boniato a Mar Verde, l’ultima volta la settimana scorsa. Il 29 aprile scorso il governo cubano aveva revocato la libertà condizionale di Ferrer, che era stato rilasciato a gennaio dopo una mediazione della Santa Sede, arrestandolo a casa sua. Ferrer aveva denunciato che, al suo arrivo nel penitenziario, era già stato picchiato una prima volta per fargli indossare l’uniforme di detenuto comune e che l’ambiente in carcere era “peggiore che mai”. “Inorriditi dalle notizie secondo cui teppisti del regime cubano hanno picchiato brutalmente Ferrer in prigione. Questo atto dimostra ancora una volta che le periodiche cospirazioni del regime per prendersi il merito del rilascio dei prigionieri sono del tutto in malafede”, ha scritto poco fa l’Ufficio per gli affari dell’emisfero occidentale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti su suo account ufficiale di X.