Venerdì 3 ottobre l’Italia è attraversata da uno sciopero generale indetto da Cgil e Usb per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa è stata giudicata illegittima dal Garante, che ha contestato la mancanza di preavviso. Lo sciopero ha avuto un forte impatto sui trasporti, con disagi già a partire dalla sera di giovedì, coinvolgendo treni, aerei, autobus e metropolitane. Ripercussioni si sono registrate anche nelle scuole, nel settore pubblico e in quello privato, mentre in molte città il traffico è stato appesantito dai circa 100 cortei organizzati a livello nazionale.

09:19 Sciopero, a Milano oltre cinquemila in corteo da piazza Oberdan

Da piazza Oberdan a Milano sta per muoversi il corteo dello sciopero nazionale. La partecipazione è già ampia: oltre 5.000 persone si sono radunate per la partenza. A guidare la manifestazione è la Cgil. Musica e bandiere accompagnano l’attesa, mentre il serpentone si prepara ad attraversare corso Buenos Aires in direzione Piola precisamente in piazza Leonardo, davanti al Politecnico.

9.15 Salvini: “Chi lancia fumogeni è un teppista, sono deficienti”

“Sono dei teppisti, quelli che lanciano fumogeni e sassi o bottiglie in testa a dei lavoratori, perché i poliziotti sono lavoratori, non sono studenti. Avrebbero bisogno come feci io nel 1995 di fare un anno di servizio militare, hanno bisogno di imparare l’educazione, il rispetto per chi indossa una divisa, vorrei sapere dove sono i genitori”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, commentando a Mattino 5 le immagini di ieri sera a Bologna. “Non c’entra Gaza, cosa ci guadagnano i bambini palestinesi dall’assalto della stazione di Brescia o di Torino, cosa ci guadagnano i bambini di Gaza se questi deficienti mandano 60 poliziotti in ospedale? Questo – aggiunge – è uno scontro politico, a questa gente di Gaza non interessa un fico secco. Questi ce l’hanno con Salvini, con la Meloni e col mondo. Vogliono solo fare casino”.

8.55 Salvini: “Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui”

“Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a Mattino5. Salvini ha ricordato che ieri ha proposto al cdm una revisione del sistema sanzionatorio. L’idea è di “chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro”. “Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”, ha aggiunto.

8.50 Ritardi e cancellazioni in stazioni Milano per lo sciopero

Treni cancellati e ritardi da 20 minuti a oltre 5 ore alla stazione di Milano Centrale per lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Stessa situazione alla stazione di Milano Garibaldi, con cancellazioni e ritardi fino a 50 minuti, e a quella di Milano Rogoredo, dove i ritardi raggiungono quasi le tre ore. I tabelloni luminosi avvisano i viaggiatori dello sciopero e li invitano a rivolgersi all’assistenza clienti per le informazioni al riguardo.

8.45 Garante: “Sciopero caso delicato ma legge va rispettata”

Quello di oggi “non è uno sciopero qualsiasi, ha un grande impatto emotivo e va trattato con delicatezza”. È quanto afferma la presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi Paola Bellocchi in un’intervista al Corriere della Sera, commentando lo sciopero generale proclamato da alcuni sindacati in solidarietà alla Flotilla, e ritenuto illegittimo. L’agitazione, infatti è stata proclamata “senza il necessario preavviso dei 10 giorni”, spiega. “Qui non sono in discussione la solidarietà verso Gaza, né le sofferenze dei civili palestinesi, che però non rappresentano le fattispecie previste dal legislatore che possono essere, ad esempio, un colpo di Stato, una strage terroristica: è necessaria una interpretazione restrittiva della legge, altrimenti non si governa più”. In sostanza, “non stiamo giudicando le motivazioni dello sciopero, né abbiamo sminuito la gravità di quello che sta accadendo: noi applichiamo la legge, pur con la consapevolezza della gravità della situazione. Ripeto – dice -, il problema è il mancato preavviso”.

8.20 A Roma treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti per sciopero

Treni cancellati e con ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale indetto per solidarietà alla Global Sumud Flotilla. I monitor in stazione avvisano in passeggeri che fino alle ore 20.59 di oggi, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord.

8.17 Liberati i quattro deputati italiani sulla Flotilla

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata.

8.13 Landini: “Piazze saranno strapiene, bisognerebbe essere fieri”

“Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l’umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a Radio Anch’io nel giorno dello sciopero generale.

7.50 Blocco accesso a porto Livorno, stop traffico commerciale

Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti proPal che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti. Proteste di camionisti e automobilisti ma in quella zona della città non si passa.

7:09 Salvini: “Se prevarrà violenza reagiremo”

“Ultimo avviso, visto che ci sono altri 40 scioperi proclamati da qui a fine anno, se prevarrà il buonsenso ci comporteremo in una certa maniera. Se prevarranno arroganza, violenza e sopraffazione sapremo come reagire”. Così, in un video sui social ieri sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

