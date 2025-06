9.50 Carabinieri Ris nella villetta di Garlasco con droni

I carabinieri del Ris, incaricati dalla Procura di Pavia, sono nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni. Obiettivo degli inquirenti, secondo il Tg1, è quello di riprodurre in 3d l’interno e l’esterno della casa di Garlasco in cui nel 2007 venne uccisa Chiara Poggi, ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio.

9.40 Trump: “A Los Angeles arrestate chiunque indossi mascherine “

Donald Trump ha affermato su Truth che la situazione a Los Angeles è “davvero brutta” chiedendo di “fare arrivare le truppe”. E ordinando “l’arresto di chiunque indossi una mascherina”. Ieri il presidente Usa ha annunciato l’intenzione di inviare 2.000 soldati della Guardia Nazionale in California per sedare le proteste, iniziate venerdì nel centro di Los Angeles e poi estese. Alcuni manifestanti sono stati ripresi con il volto coperto da una mascherina mentre davano fuoco ad un’auto.

9.30 Auto contro moto, muore coppia di fidanzati nel veronese

Due fidanzati sono morti in un incidente sulla Gardesana Orientale a Cassone, nel Comune di Malcesine (Verona). La coppia viaggiava su una moto che pochi minuti prima della mezzanotte si è scontrata con un’auto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

8.48 Travolto da auto pirata, muore vicesindaco dell’Oristanese

È rimasto con la moto senza benzina e la spingeva su ciglio della strada in attesa che arrivasse un amico ad aiutarlo quando è stato sfiorato da una prima auto, una seconda l’ha travolto ed è fuggita e una terza ha centrato la due ruote. Sarebbe morto sul colpo Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro (Oristano) travolto e ucciso da un’auto pirata durante la notte lungo la strada provinciale 10 a San Vero Milis, sempre nell’Oristanese. Il primo e il terzo automobilista si sono fermati e hanno dato l’allarme. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il conducente che non si è fermato a soccorrerlo.

7.46 Proteste pro-immigrazione a Los Angeles, Trump schiera la Guardia nazionale

Los Angeles in fiamme per gli scontri tra polizia e manifestanti che protestano da tre giorni contro i raid delle autorità per l’immigrazione che hanno arrestato centinaia di persone nelle ultime settimane. Donald Trump ha deciso di usare il pugno duro inviando la Guardia nazionale e accusando il governatore democratico Newsom di “inettitudine”. Secondo la Cnn, nelle proteste di domenica le forze schierate a Los Angeles avrebbero utilizzato manganelli, lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti. La polizia avverte i dimostranti: “La violenza sarà contrastata con forza proporzionata”.

7.10 In vigore divieto ingresso Usa per i cittadini di 12 Paesi

Il divieto d’ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, emanato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump, è entrato in vigore alle 00:01 di oggi ora di Washington (le 06:01 in Italia), secondo il testo del decreto presidenziale. La decisione, presa per “proteggere gli Stati Uniti da terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale”, si legge nel testo, riguarda i cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

5.47 Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Parma

Una sequenza sismica è stata registrata nelle ultime ore in provincia di Parma, con epicentro vicino Berceto. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) si sono avute almeno dieci scosse di terremoto tra le 3:57 e le 4:44, la più forte delle quali di magnitudo 3.1 alle 4:05. Non si segnalano danni a persone o cose.