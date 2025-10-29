7.40 Seggi aperti in Olanda, è testa a testa tra Wilders e i rivali

Nei Paesi Bassi i seggi sono stati aperti: oltre 13 milioni di elettori sono chiamati alle urne in una tornata destinata a ridisegnare gli equilibri politici del Paese. Dopo l’exploit dell’ultradestra (Pvv) di Geert Wilders nel 2023 e la parentesi del governo guidato dal tecnico Dick Schoof – sostenuto e poi abbandonato dallo stesso leader nazionalista – la campagna si è trasformata in una sfida sul filo di lana, dominata da migrazione, crisi abitativa, sicurezza e clima.

6.27 “Il bilancio dei nuovi raid israeliani salito a 65 morti”

È salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi.

3.44 Trump: “Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “nulla” metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele “dovrebbe reagire” se i suoi soldati venissero uccisi. La protezione civile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchi aerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo che l’esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le sue truppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. “Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One.

1.12 Test missilistico Corea del nord prima della visita di Trump

La Corea del Nord ha effettuato ieri un test missilistico terra-mare al largo della costa occidentale alla vigilia della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud. Lo riferiscono i media statali nordcoreani.